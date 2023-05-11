Сенатор: Как фермер перейдет на водосберегающие технологии, если нет поливной воды?!

Сенат, Сельское хозяйство
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Сената Закиржан Кузиев указал на несогласованность госорганов по внедрению водосберегающих технологий, что в свою очередь препятствует развитию системы сельхозорошения. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании верхней палаты Парламента РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Сенатор напомнил, что площадь регулярно орошаемых земель составляет 1 758 тысяч га. Около 85% орошаемых земель в республике расположены в южных регионах страны, которые в большей степени зависят от притока воды через трансграничные реки.

«На практике всего около 30% земель обеспечиваются необходимым объемом воды, когда это реально нужно для фермера, что в свою очередь сказывается на продуктивности орошаемых земель. По данным Всемирного банка, в Казахстане продуктивность воды одного кубического метра в сельском хозяйстве составляет около 9 долларов, тогда как в США и Японии 54 доллара. Это колоссальная разница. В этой связи возникает вопрос: может нам не стоит гнаться за цифрами об увеличении орошаемых гектаров, а обеспечить гарантированной водой уже имеющиеся земли, которые не подвязаны к трансграничным притокам», – обозначил проблему депутат.

Он также констатировал, что сегодня на устаревших оросительных сетях теряется более 60% подаваемой воды.

«По данным Министерства сельского хозяйства, заявок на субсидии под оборудование для современных водосберегающих технологий крайне мало. Основная проблема заключается в том, что отсутствует инфраструктура по доставке воды для фермеров на их участки. Как фермер может переходить к водосберегающим технологиям, если нет гарантированной поливной воды, когда к его участку элементарно вода не доходит?!» – задался вопросом сенатор Кузиев.

Он напомнил, что в рамках поручения главы государства по вопросам орошаемых земель Министерство экологии и природных ресурсов инициировало разработку совместных с МСХ и акиматами дорожных карт по внедрению водосберегающих технологий по всем областям.

«Однако данные дорожные карты до сих пор не разработаны. У нас как в басне «Лебедь, щука и рак»: у МСХ свое видение, у Министерства экологии – иное, а у акиматов – другое понимание решения проблемы. При этом при подготовке проектно-сметной документации необходимо просчитать целесообразность использования бетонных открытых лотков, которые за несколько лет рассыпаются и приходят в негодность, а у современных полиэтиленовых труб срок эксплуатации более 30 лет», – констатировал Кузиев.

Сенатор считает необходимым разработать программу по восстановлению и строительству новых ирригационных сетей с полным закрытым закольцованным циклом, обеспечивающих гарантированной водой поливные земли, путем подведения воды по трубам или бетонным каналам до каждого участка с установкой приборов учета воды. Разработать и утвердить дорожные карты по внедрению водосберегающих технологий по всем областям с определением площадей, а также провести ревизию всех ирригационных каналов и водохранилищ по итогам которой вернуть в государственную собственность бесхозные каналы и водоемы.

«Своевременное решение указанных проблем в совокупности должно обеспечить устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли, ориентированной на обеспечение продовольственной безопасности и решение социально-экономических проблем страны», – считает депутат.

 

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