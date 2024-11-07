Сенатор Нугманов возмущен закрытием почтовых отделений в селах

Закрытием почтовых отделений в малочисленных селах Актюбинской области возмутился в своем депутатском запросе сенатор Амангельды Нугмангов, передает Kazpravda.kz
Это решение вызвало негодование местных жителей и депутатов маслихата. Сенатор подчеркнул, что закрытие таких точек притяжения особенно тяжело отразится на пенсионерах и социально уязвимых слоях населения.
«Закрытие почтовых отделений негативно отразится на пенсионерах и социально уязвимых слоях населения, которые вместо привычного и удобного способа получения пенсий и пособий, будут вынуждены преодолевать большие расстояния до ближайших почтовых отделений, особенно в зимний период времени и весеннюю распутицу», - отметил Нугманов.
Отсылки «Казпочты» на нерентабельность обслуживания малонаселенных пунктов, по мнению сенатора Нугманова, игнорируют социальные и экономические перспективы регионов. Депутат подчеркнул, что финансовая устойчивость компании не должна достигаться за счет сельских жителей и напомнил, что закрытие отделений противоречит Концепции развития сельских территорий, нацеленной на равный доступ к услугам для всех граждан, независимо от места проживания.
«Необходимо рассмотреть иные пути решения рентабельности АО «Казпочта» без привязки к сокращению почтовых отделений в сельских населенных пунктах, не ухудшая и без того нелучшие условия жизни сельских жителей, не порождая высокий уровень миграции населения в города, а также поручить отраслевым министерствам подготовить перспективный «Паспорт экономического развития» сел с дальнейшим принятием если не на уровне закона, то на уровне указа президента страны специальную программу для сельских населенных пунктов с учетом специфики каждого региона», - предложил сенатор.