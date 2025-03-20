Сенатор предложил создать в Казахстане центр по разработке и производству медицинских имплантатов

Сенат
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Венера Баталова
корреспондент

В Казахстане сохраняется высокая инвалидность и смертность среди пациентов, перенесших онкологические и травматологические операции, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одной из причин является нехватка современных технологий реабилитации, в частности костных имплантатов, изготовленных из титана с использованием 3D-печати. Сенатор Алишер Сатвалдиев в своем депутатском запросе отметил необходимость внедрения передовых медицинских решений для улучшения качества жизни пациентов.

По данным Минздрава, ежегодно в Казахстане проводится более 100 000 травматологических операций, 10-15% из которых требуют имплантации костных конструкций. Однако многие пациенты не имеют доступа к современным технологиям, что замедляет процесс восстановления. В то же время международный опыт показывает, что использование 3D-печатных титановых имплантатов сокращает период реабилитации на 30% и снижает затраты на лечение осложнений.

«Необходимо разработать и утвердить программу по внедрению 3D-печати в производство медицинских изделий, создать Центр технологических компетенций в области медицины, а также ввести механизм субсидирования закупки 3D-печатных имплантатов, включив их в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Внедрение таких технологий позволит существенно повысить эффективность реабилитации пациентов и снизить уровень инвалидизации», — подчеркнул сенатор Сатвалдиев.

#инвалидность #смертность #импланты

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