Сенатор предложил создать в Казахстане центр по разработке и производству медицинских имплантатов

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Одной из причин является нехватка современных технологий реабилитации, в частности костных имплантатов, изготовленных из титана с использованием 3D-печати. Сенатор Алишер Сатвалдиев в своем депутатском запросе отметил необходимость внедрения передовых медицинских решений для улучшения качества жизни пациентов.

По данным Минздрава, ежегодно в Казахстане проводится более 100 000 травматологических операций, 10-15% из которых требуют имплантации костных конструкций. Однако многие пациенты не имеют доступа к современным технологиям, что замедляет процесс восстановления. В то же время международный опыт показывает, что использование 3D-печатных титановых имплантатов сокращает период реабилитации на 30% и снижает затраты на лечение осложнений.