Сенатор предложила обучать школьников жизненным навыкам для самостоятельной жизни

По словам Асановой, отсутствие практических навыков отражается не только на уровне личной независимости, но и на устойчивости института семьи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Современные дети все больше времени проводят в цифровом мире, при этом утрачивают базовые бытовые и социальные навыки, необходимые для самостоятельной жизни. Такое мнение в своем депутатском запросе высказала сенатор Жанна Асанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Депутат отметила, что отсутствие практических навыков, прививаемых в школе, отражается не только на уровне личной независимости, но и на устойчивости института семьи. В связи с этим сенатор предложила внедрить в образовательную

программу средних и старших классов предметы, направленные на развитие жизненно необходимых навыков.