Сенатор предложила обучать школьников жизненным навыкам для самостоятельной жизни

По словам Асановой, отсутствие практических навыков отражается не только на уровне личной независимости, но и на устойчивости института семьи
Современные дети все больше времени проводят в цифровом мире, при этом утрачивают базовые бытовые и социальные навыки, необходимые для самостоятельной жизни. Такое мнение в своем депутатском запросе высказала сенатор Жанна Асанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената
Депутат отметила, что отсутствие практических навыков, прививаемых в школе, отражается не только на уровне личной независимости, но и на устойчивости института семьи. В связи с этим сенатор предложила внедрить в образовательную
программу средних и старших классов предметы, направленные на развитие жизненно необходимых навыков.
«В связи с тем, что дети проводят значительную часть дня в школе, целесообразно внедрить в образовательную программу средних и старших классов дополнительные предметы, направленные на развитие жизненно необходимых навыков, а именно: обучению основам домоводства, столярному и плотницкому делу, оказанию первичной медицинской помощи и правилам безопасности, в том числе правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, основам самообороны, а также основам правовой и финансовой грамотности с начальных классов», - предложила сенатор Жанна Асанова.