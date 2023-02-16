Сенатор Шиповских: 80% районов страны не охвачены противопожарной защитой

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Во многих регионах страны не хватает пожарных депо, а состояние существующих, которым уже по 50-60 лет, оставляет желать лучшего. Проблемы противопожарной безопасности в своем депутатском запросе озвучил сенатор Геннадий Шиповских, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По его словам, 80% районов Казахстана не охвачены противопожарной защитой, потому что в них отсутствуют пожарные депо. В числе таких районов - и густонаселенные.

«Например, в селе Саксаульск Аральского района Кызылординской с 2018 по 2022 годы пожары произошли в восьми домах. А в прошлом году два дома сгорели полностью. Несмотря на то, что в этом районе проживает около 12 тысяч жителей, ближайшая пожарная часть находится в городе Арал, примерно в 70-80 км. Однако, согласно требований пожарное депо в городской местности должно располагаться в радиусе 3 км. Также, в случае возникновения пожара в городской местности, пожарная бригада должна прибыть в зону пожара за 10 минут, а в сельской - за 20 минут», - озвучил сенатор.

Он подчеркнул, что в соответствующих документах не прописано необходимое количество человек, проживающих в сельской местности для строительства пожарной части, а также не определено расстояние между сельскими округами для строительства новой пожарной части.

«На наш взгляд, из-за отсутствия такой четкости в Техническом регламенте, во многих сельских районах существуют проблемы со строительством пожарных депо. Поэтому для решения данного вопроса в сельских населенных пунктах страны необходимо внести соответствующие поправки в Технический регламент. В частности, для строительства новых пожарных депо должна быть уточнена необходимая численность населения в сельском округе и расстояние между сельскими округами», - предложил сенатор Геннадий Шиповских.