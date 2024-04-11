Сенатор возмущена отсутствием реакции на сообщения о заражении питьевой воды в зонах подтопления

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Сената.

Она констатировала, что информационный контент наполнен сообщениями и кадрами утонувших животных, размытых скотомогильников, кладбищ, свалок, сибиреязвенных захоронений и других разрушенных объектов. Жители обращаются к депутатам Сената с тем, что в мессенджерах рассылаются фейковые оповещения о загрязнении источников питьевой воды, при этом не только в зоне подтопления, но и в регионах, где паводковая ситуация находится под контролем.

«Такого рода информация вызывает у казахстанцев чувство страха от приближающейся опасности или вероятном риске для жизни и здоровья. Социальная напряженность обусловлена угрозой инфекционных заболеваний: заражением гепатитом А и Е, дизентерией, лептоспирозом и другими заболеваниями. Почему сегодня хозяйствующие субъекты, осуществляющие контроль качества питьевой воды, совместно с территориальными подразделениями государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не ведут разъяснительную работу? Разовых статей и единичных выступлений по телевидению недостаточно. Почему жители страны должны быть заложниками недостоверной информации? Почему не работает единый колл-центр для своевременного оповещения через СМС и мессенджеры в части обеспечения доступа населения к чистой питьевой воде, что является важным фактором жизнеобеспечения человека?» - возмутилась депутат.

Она подчеркнула, что результаты лабораторных исследований проб воды должны быть доступны населению.