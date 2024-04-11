Сенатор возмущена отсутствием реакции на сообщения о заражении питьевой воды в зонах подтопления

Сенат, Паводки
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенатор Ольга Булавкина требует, чтобы уполномоченные органы своевременно реагировали на распространяемую в мессенжерах информацию о заражении из-за паводков источников питьевой воды, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Сената.

Она констатировала, что информационный контент наполнен сообщениями и кадрами утонувших животных, размытых скотомогильников, кладбищ, свалок, сибиреязвенных захоронений и других разрушенных объектов. Жители обращаются к депутатам Сената с тем, что в мессенджерах рассылаются фейковые оповещения о загрязнении источников питьевой воды, при этом не только в зоне подтопления, но и в регионах, где паводковая ситуация находится под контролем. 

«Такого рода информация вызывает у казахстанцев чувство страха от приближающейся опасности или вероятном риске для жизни и здоровья. Социальная напряженность обусловлена угрозой инфекционных заболеваний: заражением гепатитом А и Е, дизентерией, лептоспирозом и другими заболеваниями. Почему сегодня хозяйствующие субъекты, осуществляющие контроль качества питьевой воды, совместно с территориальными подразделениями государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не ведут разъяснительную работу? Разовых статей и единичных выступлений по телевидению недостаточно.  Почему жители страны должны быть заложниками недостоверной информации? Почему не работает единый колл-центр для своевременного оповещения через СМС и мессенджеры в части обеспечения доступа населения к чистой питьевой воде, что является важным фактором жизнеобеспечения человека?» - возмутилась депутат. 

Она подчеркнула, что результаты лабораторных исследований проб воды должны быть доступны населению. 

«Кто контролирует цены на бутилированную воду, и насколько наши предприниматели в столь сложный период готовы отказаться от повышения цен на столь важный для казахстанцев ресурс?» - задалась вопросами сенатор.
 

#Сенат #паводки #депутат #вода #депутатский запрос

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