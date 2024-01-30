Сенаторы обсудили проблемы трудоустройства граждан с инвалидностью

Сенаторы провели заседание Совета по инклюзии на тему «Трудоустройство и занятость лиц с инвалидностью. Роль бизнеса в создании инклюзивной среды и доступа к финансовым услугам и продуктам», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

Открывая работу заседания председатель Совета Ляззат Калтаева отметила, что трудоустройство и занятость лиц с инвалидностью является одной из приоритетных задач современного общества.

— Несмотря на то, что многие компании начинают осознавать важность инклюзивной среды для всех своих сотрудников, люди с ограниченными возможностями часто сталкиваются с проблемами при поиске работы. Наша задача - помочь лицам с инвалидностью повысить свой потенциал и мотивацию для того, чтобы они могли заниматься продуктивной деятельностью и достигать своих целей», — сказала Ляззат Калтаева.

Сенаторы совместно с участниками встречи обсудили вопросы формирования внутренних политик и процедур, которые способствуют поддержке предпринимателей из числа людей с инвалидностью, созданию рабочих мест и производства товаров и услуг, доступных для людей с инвалидностью.

В ходе мероприятия представитель министерства труда и социальной защиты населения рассказала членам Совета о проводимой государством работе в этом направлении.

В частности, было отмечено, что государством последовательно принимаются системные меры для повышения качества жизни людей с особыми потребностями и их социальной интеграции в общество.

В соответствии с Социальным кодексом РК местные исполнительные органы обеспечивают реализацию государственной политики в сфере занятости населения путем установления квоты рабочих мест для лиц с инвалидностью в размере от 2 до 4% от численности рабочих мест без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда.

В работе заседания также приняли участие вице-министры здравоохранения, просвещения, культуры и информации, а также эксперты и представители заинтересованных общественных объединений.