Сенаторы: Референдум - это ключевой политический механизм, отражающий свободный выбор народа

Конституционная реформа
108
Айман Аманжолова
корреспондент

В Туркестанской области продолжается информационно-разъяснительная работа по обсуждению проекта новой Конституции. В рамках деятельности Общенациональной коалиции депутаты Сената Али Бектаев, Мурат Кадырбек и Алишер Сатвалдиев встретились с жителями Тюлькубасского района, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

Разъяснительная работа началась со встречи с работниками производственной площадки ТОО «Тюлькубасский инновационный комплекс». В ходе диалога были подробно рассмотрены ключевые направления проекта новой Конституции, включая гарантии прав и свобод граждан, повышение статуса человека труда и меры его социальной защиты. Особое внимание уделено конституционным нормам, закрепляющим право на труд, свободный выбор профессии, безопасные условия труда, а также вопросы рабочего времени и отдыха.

Выступая перед участниками встречи, сенатор Али Бектаев подчеркнул значимость предстоящего референдума и системный характер предлагаемых конституционных изменений.

«Референдум - это ключевой политический механизм, отражающий свободный выбор народа. Новая Конституция уточняет взаимные обязательства государства и граждан и определяет стратегический вектор развития общества. Впервые в преамбуле Основного закона закрепляются обязательства по развитию образования, науки и инноваций, что станет фундаментом долгосрочного развития страны», - отметил сенатор.

Работа продолжилась на производственной площадке ТОО «Sas-tobe Trade», где в формате открытого диалога с работниками были обсуждены отдельные нормы проекта Конституции. Участники встречи обратили особое внимание на положения, закрепляющие основные принципы деятельности государства и усиливающие правовую защищённость граждан.

«Проект Конституции предусматривает важные гарантии: законы, ухудшающие положение граждан или возлагающие на них новые обязательства, не будут иметь обратной силы. Кроме того, в Основном законе чётко закрепляется, что земля, её недра, водные и природные ресурсы принадлежат народу. Эти нормы направлены на защиту прав граждан и обеспечение того, чтобы национальные богатства служили общественному благу», - подчеркнул Али Бектаев.

Сенатор Мурат Кадырбек в своём выступлении акцентировал внимание на том, что конституционные изменения направлены на обеспечение сбалансированности государственной власти, развитие человеческого капитала, переход к цифровой экономике, сохранение экологического баланса и эффективное использование природных ресурсов.

В рамках рабочей поездки сенаторы также встретились с работниками социальной сферы Тюлькубасского района в центре активного долголетия «Теңқоғам». В ходе встречи было отмечено, что социально-экономическая политика государства ориентирована на повышение уровня благосостояния граждан и улучшение качества жизни.

Сенатор Алишер Сатвалдиев подчеркнул, что вопросы пенсионного обеспечения, социальных выплат, поддержки многодетных и малообеспеченных семей, а также создания условий для граждан с инвалидностью находятся в постоянном фокусе государственной политики.

В завершение встреч сенаторы отметили высокий интерес жителей к предлагаемым конституционным изменениям и призвали граждан принять активное участие в республиканском референдуме, подчеркнув его значение как важного исторического шага в укреплении принципов социальной справедливости, равных прав и государственных гарантий.

#Туркестанская область #реформа #конституция #сенаторы

