В июле-августе начинается время дикой малины, следом сборщики отправляются за черникой, дальше поспевают таежная черная смородина, кислица, боярышник, калина… За дарами леса едут далеко и всерьез, по одному и компаниями.

– Я своими глазами видела, сколько малины раньше собирали в Уланском районе, – рассказала пенсионерка из Усть-Каменогорска Раушан Кабиева. – Приезжаешь в августе в Таргын, Асубулак, Огневку, Алгабас – крыши на домах красные, все сушат ягоду. Зимой апашки добавляли ягоду в отвары и начинку для пирогов.

Дикая малина одна из первых затягивает гари, вырубки и обычно всегда радует урожаем. Садовая и близко не может сравниться с лесной красавицей по сладости и аромату. Правда, собирать ее – тот еще квест. По словам Раушан, когда они с бабушкой уходили за ягодой в горы возле села Таинты, девочка жаловалась, что у нее бидон без дна. Кладешь малинку за малинкой, а она уминается. «Наберу половину, пока добегу до әже – снова на дне», – поделилась детскими воспоминаниями пенсионерка.

Зарослей малины и смородины полно в тайге возле Риддера и Алтая. Лес здесь дремучий, под пологом пихт царит гус­той хвойный аромат. Ближе к сентябрю бывает и так, что видишь усыпанный красным куст, но чуть тронешь – урожай осыпается дождем. И обратно с мокрой грязной земли, где хлюпают ручьи и болотца, ничего не подберешь.

– Примерно с середины августа мы с друзьями ездим за таежной смородиной, – рассказала Раушан. – Возле Алтая много красной, ее еще кислицей называют. Ягодки будто налиты янтарем, светятся. Если год удачный, кусты увешаны гроздьями, можно набрать полное большое ведро с трех-четырех растений. Можно сделать очень вкусное желе.

Знатоки, к слову, часто отдают предпочтение именно сентябрьской ягоде. Считается, что в эту пору она в полную меру наливается соком. Последние гроз­дья держатся до самого снега, их с удовольствием склевывают птицы. Черная смородина в сентябре становится чуть переспевшей, подсохшей и… суперсладкой. У писателя-краеведа ­Александра Лухтанова есть упоминание, что в старообрядческих селах Рудного Алтая эту ягоду варили с медом, сушили, зимой запаривали в горшках и клали в шанежки.

– С гор ягодники всегда возвращаются исцарапанные, измазанные фиолетовым ягодным соком, усталые, но счастливые, – с улыбкой заключила знаток даров леса Раушан Кабиева. – Нам, горожанам, такие поездки дарят впечатления и запас витаминов на всю зиму.