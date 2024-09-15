Сербия планирует вернуть обязательную службу по призыву

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Ожидается, что военная служба по призыву будет длиться 75 дней и станет обязательной для мужчин. Женщины также будут иметь возможность пройти срочную службу, но на добровольной основе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Президент Сербии Александар Вучич подписал соглашение о возвращении военной службы по призыву.

«Я надеюсь, вы все понимаете, насколько нам нужна сильная армия, насколько больше нам нужно закупать и производить оружия», - объяснил Вучич свое решение в рамках выступления в Военной академии Сербии в субботу, 14 сентября.

Планируется, что военная служба по призыву будет длиться 75 дней и станет обязательной для мужчин, женщины также смогут пройти срочную службу, но на добровольной основе.

«Мы не хотим никого атаковать. И не будем этого делать. Но мы хотим отпугнуть тех, кто ежедневно неустанно угрожает нам», - подчеркнул Вучич, не уточнив, кто конкретно является источником угрозы для возглавляемой им страны.

Сербия отменила обязательную воинскую повинность в 2011 году, сделав упор на профессиональную армию. Незадолго до объявления президента о возможном возвращении в стране с 2025 года службы по призыву заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич. Для того чтобы указ Вучича вступил в силу, его должны одобрить правительство и парламент, где партия действующего президента имеет подавляющее большинство голосов.

#армия #Сербия #призыв

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