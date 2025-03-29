«Сердце» ГЭС покоя не знает Энергетика 29 марта 2025 г. 5:30 4 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО На Усть-Каменогорской гидроэлектростанции переходят на цифровые технологии фото автора Тренировки, безопасность... У каждого со школьной скамьи есть примерное представление о том, как работает гидроэлектростанция. Плотиной перекрывают реку, создают перепад между нижним и верхним бьефами, вода падает под напором, вращает турбины, кинетическая энергия превращается в механическую, которая генератором преобразуется в электрическую. Вроде все понятно, просто. А что в реальной жизни представляет собой эта схема? На Усть-Каменогорской ГЭС корреспонденту «Казахстанской правды» позволили своими глазами увидеть, как «делают свет» – производят электроэнергию, главный ресурс экономики. Гидроэлектростанция – фишка Усть-Каменогорска. И вот лишь некоторые вехи ее истории. Усть-Каменогорская ГЭС – первенец в знаменитом Иртышском каскаде. Основное строительство здесь шло ударными темпами с 1949 по 1952 год. Четыре гидроагрегата поэтапно введены в эксплуатацию в 1952, 1953, 1959 годах. Высота плотины – 40 метров, установленная мощность – 367,8 МВт, располагаемая – 335 МВт, средняя годовая выработка – 1 580 млн киловатт-часов. В гэсовский поселок Аблакетка специально едут за эффектными видами плотины на Иртыше. Однако сама ГЭС – стратегический объект, посторонним сюда вход воспрещен. Меня пропускают только потому, что визит был заранее согласован. Получаю электронный пропуск, прохожу через «рамку»... – Держите при себе, – строго предупреждает охранник, отдавая пропуск на проходной. – Здесь бывают аварийные тренировки. Услышите сирену – приложите пропуск к устройству. Дежурный увидит, где находится гость. В противном случае вас начнут искать. Надеваю каску, без нее на промплощадке нельзя. В управлении станции как раз сегодня плановое совещание по безопасности. Цифра, которой делится генеральный директор ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» Тлек Айдабулов, ошеломляет: ежегодно на планете потери от производственных несчастных случаев составляют 4% мирового ВВП – это примерно 6,4 трлн долларов! В нашей республике в среднем ежегодно на производстве страдают 1 600 человек. На гидростанции, например, риски связаны с работой на высоте, а также с оборудованием, которое находится под напряжением. По итогам 2024 года на предприятии достигли показателя в 10 тыс. часов без несчастных случаев и настроены двигаться без ЧП дальше. До главного корпуса с машинным залом несколько сот метров. Первое, что бросается в глаза, – почти полное отсутствие людей на территории. Специалисты любят сравнивать станцию с живым организмом, и чтобы он не «чихал» и не «кашлял», весь персонал занят делом. Ни у кого нет времени расхаживать просто так. Например, дежурная смена на главном щите управления длится 12 часов. Дверь в этот мозговой центр – на электронном замке, каждый вход или выход фиксируются. Как поясняет дежурный инженер станции Дмитрий Баранов, если у человека нет доступа в помещение, он туда не попадет. Пульт поражает сложностью. На мониторах – десятки параметров, на щите – ключи управления, автоматы, табло сигнализации... – Все компьютеризировано, – подтверждает электромонтер главного щита управления Рауан Турсынхан. – Каждая машина оснащена датчиками, мы видим происходящие процессы. Если есть отклонения, срабатывает сигнализация, принимаются меры. Усть-каменогорские энергетики, к слову, извлекли уроки из катастрофы 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС. Каждый из четырех агрегатов на станции сегодня оснащен датчиками температуры, вибрации, зазоров и ряда других важных параметров. Если чуткая аппаратура фиксирует превышение, срабатывает сигнализация – сначала предупредительная, затем может включиться аварийная. У сибиряков аварию усугубило отсутствие резервной независимой системы энергопитания. На ГЭС в Усть-Каменогорске в качестве резерва имеется дизель-генератор, установленный на незатапливаемой отметке. От него могут быть экстренно запитаны краны, с помощью которых при необходимости открываются щиты водосливной плотины. – При необходимости каждый гидроагрегат можно быстро вывести в ремонт, но у нас такого не происходит, – говорит Дмитрий Баранов. – Основное оборудование каждые полгода проходит текущий ремонт, как правило, весной и осенью. И раз в семь-восемь лет его модернизируют. Дежурный инженер станции и его напарник электромонтер главного щита управления Рауан Турсынхан объясняют четко, быстро. Лишнего времени у них нет. Сегодня – запуск третьего агрегата, который как раз находился на текущем ремонте. В теории станция сразу сможет увеличить мощность, но, как с улыбкой объясняет Рауан, «сегодня включил один гидроагрегат, завтра – все четыре» – так на огромном гидроэнергетическом предприятии не работает. У ГЭС есть график от Иртышской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов. Только инспекция вправе определять расход иртышской воды, разрешенный для генерации, причем на каждые сутки. И только от этого зависит, какое число гидротурбин будет задействовано. – В течение дня мы можем менять генерацию, – говорит электромонтер, – но по итогам суток должны выйти на разрешенный расход. В соседнем офисе – рабочее место дежурного... по стране. Шутка, конечно, но в принципе не так далеко от истины. Ведущий инженер по режиму Данияр Жайсанбаев контролирует ситуацию на балансирующем рынке электроэнергии. Дело в том, что с июля 2023 года все энергопроизводящие субъекты по закону обязаны продавать электроэнергию единому закупщику. Каждая станция планирует и заявляет как свою выработку, так и потребление. Отклонения недопустимы. – А если, – спрашиваю, – ГЭС решит произвести больше, чтобы продать больше и, соответственно, подзаработать? Данияр отрицательно качает головой: нельзя. Это будет считаться нарушением водно-энергетического баланса и повлечет штрафные санкции. – Иртышская бассейновая водная инспекция дает диапазон на сутки, – объясняет инженер. – Станция, помогая системному оператору KEGOC, в час пик генерирует больше, в часы минимума разгружает систему. Главное – оставаться в заданных интервалах по выработке, а также по расходу воды. Это важно, потому что в случае повышенного сброса можно спровоцировать подтопления ниже по течению. Все просчитывается. В мою задачу входит постоянный контроль. Усть-Каменогорская гидроэлектростанция является контррегулятором Бухтарминской ГЭС в Иртышском каскаде ГЭС. Если у Бухтарминской станции многолетний режим регулирования, то у нас – суточный. Живая история «Сердце» станции – машинный зал. Зрелище эпическое. Перед глазами только верхняя часть гидроагрегатов с крышками турбин, – одна за другой четыре машины. Четыре махины! Высота гидроагрегата – больше 17 м, одно рабочее колесо весит 86 тонн, один болт от крышки турбины – 80 кило! У механиков для таких деталей наготове мегаключи весом от 15 кг и больше. Электромонтер главного щита управления Ернар Токпаев рассказывает: из четырех машин в данный момент в работе находятся две. При этом гул в зале такой, что приходится кричать, чтобы услышать друг друга. Эту песню турбин пишут «голоса» воды, вала, рабочего колеса, подшипников, ротора, статора... Генераторы турбин расположены на более низком уровне, рабочие колеса – еще ниже. К ним ведут шахтные спуски, персонал так и говорит: «Пошел в шахту». Спускаюсь следом за Ернаром на небольшую смотровую площадку. Все законы гидроэнергетики, что называется, налицо во всей красе. Вода поступает с 40-метровой высоты в спиральную камеру, разбивается направляющими аппаратами на 24 потока, вращает огромное рабочее колесо диаметром шесть метров со скоростью 83 оборота в минуту! В другом помещении, где наблюдают за ротором и статором, турбина работает с такой мощностью, что гуляет сильный ветер. Специалист даже предупреждает: нельзя при себе иметь вещи, которые может сдуть. Отдельно расположена гидравлическая установка, регулирующая водный поток на рабочее колесо. Ернар уважительно поглаживает ладонью устройство: в нем примерно 400 мм турбинного масла плюс сжатый воздух. За счет мощного давления в трубах поток воды, поступающий в направляющие аппараты, можно открывать и закрывать. – Весь цикл электрогенерации управляется с пульта, – рассказывает специалист. – Процессы открытия, закрытия, снижения или увеличения выработки полностью автоматизированы. В то же время у нас есть оборудование, чтобы вручную управлять агрегатами. Это как резерв. Из четырех гидроагрегатов, установленных на ГЭС в 1950-х годах, историческая «начинка» сохранилась только у одной – четвертой – машины. Начиная с 2020 года три устройства прошли полную модернизацию, включая замену рабочего колеса, направляющих аппаратов, лопаток турбины и т. д. Мощность каждого увеличилась с 83,3 мегаватта до 95. При этом, по словам Ернара, выработку начинают при мощности не ниже 55–60 мегаватт. Если водная инспекция дала «добро» на расход воды, достаточный для двух агрегатов, станция не будет работать на трех. Сейчас на очереди обновление последнего – четвертого – гидроагрегата. Он в работе 67-й год! Проект запланирован на 2026–2027 годы, и исполнительная власть Усть-Каменогорска уже поддержала идею памятника восточноказахстанской гидроэнергетике в виде исторического рабочего колеса 1959 года. Крупный парковый комплекс города может получить невероятную краеведческую «фишку». – Модернизация, которую сейчас ведет станция, это тоже история, – подчеркивает специалист. – По сути, сегодня создается запас надежности на будущие 40–50–60 лет. К слову, за 70 с лишним лет вид машинного зала практически не изменился. Техническая оснастка – оборудование, кабели – это все обновлено и продолжает обновляться. А вот знаменитый архитектурный стиль 1950-х на ГЭС решили не трогать. Физика физикой, но и «лирику» на ГЭС ценят. Специалист по связям с общественностью гидростанции Светлана Нищенко показывает сохранившиеся изумительные светильники-шарики и лепнину в стиле сталинского ампира. На одном агрегате закреплена табличка завода-изготовителя «Ленинградский завод ордена Ленина, имени Сталина». Светлана подводит меня не то к боксу, не то капсуле из толстенного металла. Что это – сейф, ящик для ценной аппаратуры? Оказывается, это индивидуальное бомбоубежище. – Можно сказать, это осколок периода холодной войны, – рассказывает специалист. – Такие индивидуальные бомбоубежища стояли возле каждого гидроагрегата. Предполагалось, что в случае бомбежки в них должны прятаться машинисты. В зале было несколько таких сооружений, мы оставили одно для истории… Под контролем Усть-каменогорские гидроэнергетики и по сей день сохраняют тесную связь с заводом-изготовителем основного оборудования – бывшим Ленинградским металлическим заводом (ЛМЗ), сегодня компанией «Силовые машины». Именно питерские машиностроители изготовили для ГЭС новые рабочие колеса с улучшенными характеристиками. Сейчас подрядчики из Санкт-Петербурга помогают внедрять автоматику для контроля перетоков по высоковольтным линиям. Ведущий инженер электротехнической лаборатории УК ГЭС Антон Васильев показывает на мониторе сложные модули и объясняет: идет внедрение автоматики с алгоритмом по разгрузке генератора вплоть до полного отключения в том случае, если мощности превышают заданный диапазон. Это делается для того, чтобы улучшить надежность энергоснабжения, плюс станция сможет подать заявку на увеличение выдачи мощности. – Сейчас мы настраиваем автоматизированную систему управления технологическими процессами, то есть компьютеры, датчики, – говорит специалист. – Дальше «завяжем» в систему релейную защиту и открытые распределительные устройства – выключатели линий, системы шин. Если раньше регулировка шла вручную, то теперь оператор будет сидеть в кресле, наблюдать. А автоматика – исполнять. За состоянием ГЭС следят уже примерно 500 различных датчиков. Инженер по эксплуатации зданий и сооружений Глеб Шалаев соглашается показать приборы, которые ведут мониторинг «здоровья» плотины. Они установлены в местной «тайной комнате Хогвартса» – потерне. Эта подземная галерея проложена фактически по дну Иртыша от одного берега до другого. Идешь по бетонному туннелю и прокручиваешь в голове: 65 м плотины, за ней Усть-Каменогорское водохранилище, над головой – напорные трубопроводы, по которым вода поступает в агрегаты, с краю – желоб для стока фильтрующейся воды... Глеб показывает отметки на бетонной стене: здесь буквами и цифрами обозначены деформационные швы. «Швы – это нормально, – заверяет он. – Они позволяют сооружению «ходить», снимают напряжение и отводят воду». Вся потерна охвачена автоматизированной системой контроля. Есть датчики, фиксирующие изменения трещин и температурных швов на сотые доли миллиметра. Есть наклономеры, измеряющие малейшие отклонение плотины относительно вертикали, в один-два градуса. Есть пьезометры, определяющие уровень воды в подошве фундамента. Есть датчики напряжения, возникающего в теле бетона... – Автоматика позволяет видеть основные параметры, не выходя из рабочего кабинета, – говорит инженер. – На мониторе выведены данные по тому, как раскрываются швы, какой расход воды, какая температура. Но специалисты, как и ранее, продолжают вести замеры вручную, со штангенциркулем и секундомером, по принципу «доверяй, но проверяй». Дополнительный контроль проводится после землетрясений. Пока не было ни одного случая, чтобы по каким-то параметрам безопасности на гидротехническом сооружении отметили отклонения. …Мы возвращаемся из потерны на территорию, и я не удерживаюсь от любимого вопроса всех журналистов: насколько безопасной является 70-летняя плотина? Глеб улыбается. Как-то специалисты подсчитали примерный вес станции. Общая длина Усть-Каменогорского гидроузла 461 м: левобережная глухая плотина, щитовая стенка, правобережная плотина, водосливная плотина, судоходный шлюз, здание машинного зала. Ключи управления, автоматы, табло сигнализации... – Получилось, что вес сооружения примерно 1,7 миллиона тонн, – говорит инженер. – Сложно представить себе такую силу, которой было бы под силу это все разрушить... #Усть-Каменогорск #цифровые технологии #ГЭС