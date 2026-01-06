Серебро и бронза из Фуджейры Спорт 6 января 2026 г. 2:00 6 Абзал Камбар Представительница национальной команды Казахстана по фехтованию Софья Актаева завоевала серебряную медаль на юниорском этапе Кубка мира, прошедшем в Фуджейре (Объединенные Арабские Эмираты). Наша спортсменка финишировала второй в соревнованиях по фехтованию на рапирах. В полуфинале она со счетом 15:8 обыграла китаянку Ху Бейни. В финале казахстанка встретилась с россиянкой Стефанией Часовниковой и уступила ей со счетом 11:15. А награду бронзового достоинства здесь же завоевал Тимофей Семенов, который стал третьим в состязаниях на рапирах. #Спорт #фехтование #Софья Актаева