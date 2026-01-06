Наша спортсменка финишировала второй в соревнованиях по фехтованию на рапирах. В полуфинале она со счетом 15:8 обыграла китаянку Ху Бейни. В финале казахстанка встретилась с россиянкой Стефанией Часовниковой и уступила ей со счетом 11:15.

А награду бронзового достоинства здесь же завоевал Тимофей Семенов, который стал третьим в состязаниях на рапирах.