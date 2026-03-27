Серебряная грация Спорт 31 марта 2026 г. 6:45 5 Абзал Камбар На проходящем во Франции втором этапе Кубка мира по артистическому плаванию сборная Казахстана завоевала вторую медаль. В соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе Ясмин Исламова и Алдияр Рамазанов поднялись на вторую ступень пьедестала, продемонстрировав высокий уровень синхронности и артистизма. За свое выступление казахстанская пара получила 211,1267 балла. Победителями в этой дисциплине стали представители России, а замкнули тройку лидеров спортсмены из Колумбии. Отметим, что ранее бронзовым призером турнира стал Виктор Друзин. #Спорт #Кубок мира #артистическое плавание