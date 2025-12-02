Серебряная награда из Египта Спорт 2 декабря 2025 г. 0:00 10 Абзал Камбар Лидер национальной сборной Казахстана по каратэ Софья Берульцева стала серебряным призером чемпионата мира в Каире (Египет). В финале в весовой категории свыше 68 кг она встретилась с представительницей Германии Йоханной Колено Книр. Это был захватывающий поединок, который завершился победой немки – победительницы Всемирных игр, чемпионатов Европы и Европейских игр. Сборная Казахстана завершила соревнования в Египте с одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. На третью ступень пьедестала поднимались Дидар Амирали (в весе до 67 кг) и Асель Канай (до 61 кг). #серебро #Египет #каратэ #Софья Берульцева