Серебряные награды из Брно Спорт 16 сентября 2025 г. 4:00 7 Абзал Камбар Одна из лидеров сборной Казахстана по художественной гимнастике – Айбота Ертайкызы –дважды попала на пьедестал на очередном этапе Гран-при, на этот раз проходившем в чешском городе Брно. Наша спортсменка в воскресенье боролась за медали сразу в четырех дисциплинах. В итоге она выиграла серебряные награды в упражнениях с булавами (28,100 балла) и лентой (28,050). Победительницами в этих видах стали украинка Полина Карика (28,300) и итальянка Тара Драгас (29,400). В упражнениях с обручем (28,650) и мячом (27,800) Ертайкызы остановилась в шаге от пьедестала и заняла почетные четвертые места. Золотые награды в обеих этих дисциплинах выиграла украинка Таисия Онофрийчук (29,700 и 28,950). Отметим также, что днем ранее Айбота в Брно попала в пятерку лучших гимнасток в зачете индивидуального многоборья. #Спорт #художественная гимнастика #Брно