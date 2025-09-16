Наша спортсменка в воскресенье боролась за медали сразу в четырех дисциплинах. В итоге она выиграла серебряные награды в упражне­ниях с булавами (28,100 балла) и лентой (28,050). Победительницами в этих видах стали украинка Полина Карика (28,300) и итальянка Тара Драгас (29,400).

В упражнениях с обручем (28,650) и мячом (27,800) Ертайкызы остановилась в шаге от пьедестала и заняла почетные четвертые места. Золотые награды в обеих этих дисциплинах выиграла украинка Таисия Онофрийчук (29,700 и 28,950).

Отметим также, что днем ранее Айбота в Брно попала в пятерку лучших гимнасток в зачете индивидуального многоборья.