Ясмина Токсанбаева сумела вклиниться в спор признанных лидеров дисциплины и завоевать серебряную медаль. На полумарафонской дис­танции наша спортсменка уступила лишь китаянке Чжан Тин, взявшей золото, но при этом сумела опередить еще одну представительницу Поднебесной – Лю Хайян, у которой бронза.