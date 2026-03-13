Серебряный марафон в Номи Спорт 17 марта 2026 г. 3:00 5 Абзал Камбар Сборная Казахстана по легкой атлетике успешно выступила на чемпионате Азии по спортивной ходьбе, который прошел в японском городе Номи. Ясмина Токсанбаева сумела вклиниться в спор признанных лидеров дисциплины и завоевать серебряную медаль. На полумарафонской дистанции наша спортсменка уступила лишь китаянке Чжан Тин, взявшей золото, но при этом сумела опередить еще одну представительницу Поднебесной – Лю Хайян, у которой бронза. #Спорт #чемпионат Азии #спортивная ходьба