Сергей Цырульников: «Мен қазақпын!» звучит гордо

В своем выступлении на треть­ем заседании Нацио­нального курултая Глава государства говорил о волонтерстве и партриотизме, о том, что благородным и полезным делом стало бы строительство новых школ, общежитий, больниц, библиотек, музеев, спортивных комплексов на средства меценатов.

Сергей Цырульников один из тех, кто сумел привлечь внимание к сельской глубинке. В рамках социального проекта ему и его команде удалось обеспечить спортивным инвентарем 130 аулов. А сегодня он запускает новую инициативу.

На личном примере Сергей Цырульников всем доказал, что из обычного аульного пацана можно стать четырехкратным рекордсменом мира. Являясь амбассадором Министерства туризма и спорта, он представляет силовую культуру на международных площадках, демонстрируя всему миру, что на казахской земле есть продолжатели традиций известного силача Кажымукана Мунайтпасова и прославленного борца Балуана Шолака.

Сергей Валерьевич Цырульников родился и вырос в небольшом селе Новокубанка Шортандинского района Акмолинской области. Детские годы выпали на сложный переломный период – распад Советского Союза. Но ни отсутствие спортивного инвентаря, узконаправленных секций или специального питания, ни трудное социально-экономическое положение в стране не помешали ему «слепить самого себя». Гоняя по дворам единственный на весь аул мяч, подтягиваясь на самодельном турнике, выполняя ряд силовых упражнений, он с каждым разом становился ближе к новому себе – сильному, крепкому парню.

Целеустремленный силач выстраивал собственную систему дисциплины и тренировок. Кстати, воспоминания об отсутствии элементарных спортивных снарядов сыграют в будущем немаловажную роль, но об этом чуть позже.

В общем, благодаря завидному желанию совершенствоваться и наличию самодельных приспособ­лений для физических нагрузок Сергей Валерьевич вошел в сборную Астаны по легкой атлетике, а затем, поступив в Евразийский национальный университет, стал капитаном волейбольной команды вуза.

Позже, благодаря спорту, он попал в ряды Республиканской гвардии «Ұлан», где прошел путь от обычного призывника до ­майора. Там проявилась особенно ярко его любовь к силовым нагрузкам. На глазах сослуживцев он совершал, казалось бы, невозможное.

Талантливого парня заметили, и в 2013 году он принял участие в телевизионной развлекательной программе «Минута славы». Тогда наш силач сумел удивить аудиторию своей способностью скручивать гвозди, придавая им определенную форму, а точнее – контур сердца. К слову, спустя время эти же самые гвозди, но уже перевязанные в узел стали объектом торгов на одном из ­европейских аукционов. Там изделие ушло с молотка примерно за 12 тыс. евро. После аналогичная «красота» продавалась и у нас, в Казахстане. Изделие купили за 2,8 млн тенге. Вырученные деньги были вложены в строительство центра для детей с ДЦП в одном из регионов страны.

А в 2017 году силач выполнил опасный трюк, удерживая четырех лошадей, которых конюхи разводили в разные стороны. С этим трюком он вошел в Книгу рекордов Казахстана. Через пару лет он установил новый рекорд, разогнув за 37 секунд четыре калиброванные подковы толщиной один сантиметр и шириной пятки 25 мм. Никому в стране еще не удавалось справиться хотя бы с одной подковой, не говоря уже о четырех. Общая нагрузка составляла тогда 1 200 (!) кг.

Можно сказать, что Сергей Цырульников стремительно построил головокружительную карьеру, он представлял силовую культуру Казахстана более чем в 60 странах мира. Он удостоен орденов «Құрмет», «Достық», имеет еще свыше 30 наград. Переманить звезду такого масштаба мечтали многие. К примеру, принц Бахрейна предлагал ­казахстанцу любые суммы, картежи и охрану, лишь бы тот переехал в их страну. Но палуан не мог покинуть любимый Казахстан, в особенности село, в котором родился и вырос.

Да, сейчас он там уже не живет. Однако часто посещает малую родину. Каждая его поездка, будь то родная Новокубанка или любое другое село, ассоциируется с праздником. А все потому, что практически ни в один населенный пункт он не приезжает с пустыми руками. В рамках социального проекта «100 аулов», созданного во исполнение поручений Президента ­Казахстана Касым-Жомарта Токаева по развитию массового спорта и продвижению идей здоровой нации, четырехкратный рекорд­смен мира по силовым номерам оказывает спонсорскую помощь сельским школам.

Все началось с того, что однаж­ды на одной из региональных ярмарок к выполнявшему трюки Сергею Валерьевичу подошел пожилой учитель физкультуры и попросил оказать финансовую поддержку для закупа спортивного инвентаря. Конечно, спорт­смен не смог отказать, ведь он на личном опыте знал, что такое залатанный несколько раз футбольный мяч. И с тех пор с каждого гонорара силач отдает как минимум 30% на благотворительность.

– Как-то раз в одной из мечетей Туркестанской области услышал от имама такие слова: «Всевышний даровал тебе физическую силу не для того, чтобы ты проводил PR-акции, а для того, чтобы ты помогал своему народу». И знаете, чем больше я отдавал, тем лучше было мое финансовое положение. Закон бумеранга, хотите вы или нет, работает, – отмечает рекордсмен, выражая благодарность компаниям, которые оказывали ему спонсорскую поддержку.

77 аулов Сергей Цырульников оснастил спортивными снарядами из личных средств. После к благому делу подключились меценаты.

В итоге известному силачу и его команде удалось обеспечить необходимым инвентарем не 100 аулов, как планировалось изначально, а 130. Он лично посещал каждое село и общался с детьми, пожав 45 тыс. маленьких детских ладоней.

Все эти встречи, а также проводимые открытые тренировки, мастер-классы, дискуссии и беседы в формате «вопрос – ответ» не остались безрезультатными. Многие талантливые ребята сегодня вошли в сборные команды по волейболу, стали кандидатами в мастера спорта по шахматам, тогызкумалаку. В Кентау, например, двое мальчишек защитили титулы чемпионов. И произошло это, потому что в потенциал этих дарований поверили, им дали возможность тренироваться в условиях не хуже, чем у городских спортсменов.

– Думаю, даже золотая медаль ничего не значит. Куда важнее, чтобы ребята из аулов – будь то Серик или Сергей – занимались спортом и имели беспрепятственный доступ к тренажерным залам. Это моя гражданская позиция. К сожалению, вынужден констатировать, что сегодня большое внимание уделяется профессиональному спорту, нежели массовому. Считаю, что сельская молодежь незаслуженно оказалась на задворках. Да, возможно, не все ребята из аулов станут олимпийскими чемпионами, но в одном уверен точно: каждый из этих детей, поднимая флаг нашей страны, будет с гордостью говорить: «Мен қазақпын!» – уверен Сергей Цырульников.

Завершив проект «100 аулов», он запустил новый – «Интеллектуальные классы-конструкторы», рассчитанный на развитие настольных интеллектуальных игр в сельской местности среди детей, сельских жителей, людей с ограниченными возможностями.

– Интеллектуальные классы-конструкторы представляют собой помещения, разделенные на зоны: одна из них предназначена для игр в шахматы, вторая – для тогызкумалака, третья – для занятий с особенными детьми. В аулах проблема инклюзии до сих пор стоит остро. В рамках упомянутого проекта мы предос­тавляем нашим одаренным интеллектуалам посетить регионы Казахстана, поскольку, признаться честно, не все сельские ребята могут выехать даже в соседний населенный пункт. А в рамках такой инициативы у них есть шанс познакомиться с красотами родной страны. Наде­юсь, со временем мы достигнем новой цели и будем выделять чемпионам республики гранты на обучение в вузах, – делится планами Сергей Цырульников.

…Говорят, что, если хочешь воспитать лучшие качества в человеке, покажи на личном примере, каково это – отличаться ответственностью и смелос­тью. Глядя на казахстанского силача Сергея Цырульникова, понимаешь, что быть добропорядочным гражданином с большим серд­цем и открытой душой прекрас­но. Главное – любить родную землю и тех, кто ее населяет.

Примечательно, что в начале июня известный спортсмен стал послом доброй воли. Это почетное звание позволит не только популяризировать такие ценности, как мир, гуманизм, уважение прав человека, культурное многообразие, но и укрепит имидж нашей страны за рубежом.