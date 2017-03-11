Сериал о скандальной предвыборной кампании 2016 года снимут в США

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Американский кабельный телеканал HBO (HBO) снимет художественный мини-сериал, который будет посвящен перипетиям прошлогодней скандальной предвыборной кампании в США. Об этом сообщил глава подразделения HBO Films Лен Амато, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Над созданием сериала будет работать та же команда, которая создала для HBO телефильм "Игра изменилась", рассказывающий о президентской гонке 2008 года, когда за пост главы американского государства боролись демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн. Эта картина режиссера Джея Роуча получила в 2013 году три премии "Золотой глобус".

Новый проект, у которого пока нет названия, будет основан на готовящейся к изданию книге журналистов Марка Гальперина и Джона Хайлеманна. Они же являлись авторами публикации, по мотивам которой была снята лента Роуча о президентских выборах девятилетней давности.

"Мы с удовольствием продолжаем сотрудничество с Марком Гальпериным и Джоном Хайлеманном, чья книга "Игра изменилась", ставшая бестселлером, установила новую планку для политической журналистики и освещения президентских кампаний", – заявил Амато. По его словам, новый фильм "наглядно передаст суть самого беспрецедентного и непревзойденного по своему влиянию события в истории современной американской политики" – прошлогодней борьбы за Белый дом.

Одним из исполнительных продюсеров мини-сериала выступит известный американский актер Том Хэнкс. В режиссерское кресло, как ожидается, вновь сядет Роуч. Актерский состав проекта, как и дата его эфира, пока не объявлены.

Сопровождавшаяся многочисленными скандалами и неожиданностями прошлогодняя кампания борьбы за пост президента США завершилась выборами 8 ноября, победу на которых, вопреки прогнозу подавляющего большинства экспертов и политологов, одержал республиканец Дональд Трамп. Его основной соперницей была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, ранее занимавшая должность госсекретаря США.

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