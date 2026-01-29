На заседании Комиссии по Конституционной реформе депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ауыл» Серик Егизбаев обозначил три стратегические опоры, на которых базируется конституционная реформа, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прежде всего, по мнению депутата, в новой редакции Конституции Курылтай закреплен как высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть, что позволит устранить лишнюю бюрократию в процессе законотворчества, длительные согласования между палатами.

«Согласно Конституции единственный источник государственной власти — народ. Это значит, что Курылтай — не просто законодательный орган, он обеспечивает прямое участие народа в управлении, становится символом нашего суверенитета. Курылтай несет полную ответственность за законопроект с момента его разработки до принятия и вступления в силу», — отметил он.

Кроме того, по мнению Серика Егизбаева, избрание по партийным спискам является гарантией профессионализма и политической культуры.

«Еще одно стратегически важное решение — формирование Курылтая на пропорциональной основе, то есть через партийные списки. Это поднимет политическую культуру на совершенно новый уровень. С помощью этой системы мы привлекаем в Парламент все слои общества, особенно специалистов из сельской местности, образованную молодежь и активных женщин», — сказал депутат Мажилиса.

Говоря о Халық Кеңесі, он отметил, что полномочия этого органа значительно шире и эффективнее, чем у Ассамблеи народа Казахстана.