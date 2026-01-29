Серик Егизбаев обозначил три стратегические опоры, на которых базируется Конституционная реформа

Конституционная реформа
130

На заседании Комиссии по Конституционной реформе депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ауыл» Серик Егизбаев обозначил три стратегические опоры, на которых базируется конституционная реформа, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прежде всего, по мнению депутата, в новой редакции Конституции Курылтай закреплен как высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть, что позволит устранить лишнюю бюрократию в процессе законотворчества, длительные согласования между палатами.

«Согласно Конституции единственный источник государственной власти — народ. Это значит, что Курылтай — не просто законодательный орган, он обеспечивает прямое участие народа в управлении, становится символом нашего суверенитета. Курылтай несет полную ответственность за законопроект с момента его разработки до принятия и вступления в силу», — отметил он.

Кроме того, по мнению Серика Егизбаева, избрание по партийным спискам является гарантией профессионализма и политической культуры.

«Еще одно стратегически важное решение — формирование Курылтая на пропорциональной основе, то есть через партийные списки. Это поднимет политическую культуру на совершенно новый уровень. С помощью этой системы мы привлекаем в Парламент все слои общества, особенно специалистов из сельской местности, образованную молодежь и активных женщин», — сказал депутат Мажилиса.

Говоря о Халық Кеңесі, он отметил, что полномочия этого органа значительно шире и эффективнее, чем у Ассамблеи народа Казахстана.

«Функции Халық Кеңесі теперь являются не временными положениями или указами, а неотъемлемой частью Конституции. Они прочные, защищены конституционно и не могут быть изменены по чьей-либо воле. Это укрепляет положение Халық Кеңесі в государственной иерархии. Халық Кеңесі имеет право напрямую вносить законопроекты в Курылтай и инициировать референдум по важнейшим государственным вопросам. Партия «Ауыл» готова использовать весь свой профессиональный потенциал для реализации этой исторической реформы», — резюмировал он.

#депутат #реформа #конституция

Популярное

Все
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Болельщиков станет больше
Будет построена объездная дорога
Искусство, которое лечит
Экспонат из Книги Гиннесса
Наживался на золоте
В Талдыкоргане посадят 15 тыс. деревьев
Елена и Анна – в полуфинале
Подписали меморандум о сотрудничестве
Каркас работы современного следователя
За каждое слово в ответе!
Без отрыва от производства
Расширяя образовательные горизонты
Если мусор не убирать, то и космический мониторинг не поможет
Буханка хлеба по 70 тенге
За словом следует дело
У защитников природы всегда много дел
Учет животных: выявлены расхождения
Планы грандиозные, исполнение – не очень
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Рысь в лесу – хороший знак
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Глава государства подписал Устав Совета мира
Трамп – Гренландии: «Вы можете сказать «нет», но мы это запомним»
Под контролем – долгострой
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
В крепкой связке с производством
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Оценка готовности к использованию ИИ
Незыблемая основа общественной консолидации
Из школьников – в исследователи
Воинской части – 65 лет
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

В Конституции предложено закрепить запрет на обратную силу …
Право распространять информацию не должно посягать на права…
Новая Конституция станет основой нового этапа государственн…
Это уже не правки, а новый смысл: Ерлан Карин о Конституции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]