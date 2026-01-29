На заседании Комиссии по Конституционной реформе депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ауыл» Серик Егизбаев обозначил три стратегические опоры, на которых базируется конституционная реформа, сообщает Kazpravda.kz
Прежде всего, по мнению депутата, в новой редакции Конституции Курылтай закреплен как высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть, что позволит устранить лишнюю бюрократию в процессе законотворчества, длительные согласования между палатами.
«Согласно Конституции единственный источник государственной власти — народ. Это значит, что Курылтай — не просто законодательный орган, он обеспечивает прямое участие народа в управлении, становится символом нашего суверенитета. Курылтай несет полную ответственность за законопроект с момента его разработки до принятия и вступления в силу», — отметил он.
Кроме того, по мнению Серика Егизбаева, избрание по партийным спискам является гарантией профессионализма и политической культуры.
«Еще одно стратегически важное решение — формирование Курылтая на пропорциональной основе, то есть через партийные списки. Это поднимет политическую культуру на совершенно новый уровень. С помощью этой системы мы привлекаем в Парламент все слои общества, особенно специалистов из сельской местности, образованную молодежь и активных женщин», — сказал депутат Мажилиса.
Говоря о Халық Кеңесі, он отметил, что полномочия этого органа значительно шире и эффективнее, чем у Ассамблеи народа Казахстана.
«Функции Халық Кеңесі теперь являются не временными положениями или указами, а неотъемлемой частью Конституции. Они прочные, защищены конституционно и не могут быть изменены по чьей-либо воле. Это укрепляет положение Халық Кеңесі в государственной иерархии. Халық Кеңесі имеет право напрямую вносить законопроекты в Курылтай и инициировать референдум по важнейшим государственным вопросам. Партия «Ауыл» готова использовать весь свой профессиональный потенциал для реализации этой исторической реформы», — резюмировал он.