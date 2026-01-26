Руководитель Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Серик Сапиев выступил с видеообращением, в котором рассказал о причинах драки со своим заместителем, сообщает Kazpravda.kz

- Уважаемые казахстанцы! Спасибо всем за поддержку — она очень важна и ценна для меня. Хочу прояснить: произошедшее не является личным или бытовым конфликтом. Речь идёт о сопротивлении со стороны определённых лиц, имеющих негласное влияние в регионе. Без моего ведома предпринималась попытка незаконной ротации руководителей спортивных организаций области. В момент, когда я обнаружил это, я попытался мирным путем пресечь это.

Хочу открыто заявить, что никакие провокации никак не пошатнут мою решимость в реализации системных реформ в казахстанском спорте, о которых неоднократно говорил Глава государства. Спасибо всем! - сказал он.