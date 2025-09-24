Фото: пресс-служба правительства

Заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин прокомментировал появившуюся в общем доступе информацию о списках видов деятельности, которые якобы не смогут применять «упрощенку», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По его словам, распространяемые в медиа и социальных сетях перечни не являются официальными, так как работа над окончательными списками еще ведется. Причем процесс этот проходит не кулуарно, а в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом.

«В последнее время слишком много инсинуаций, какие-то списки появились в периодике. На самом деле, хотя мы никаких списков не печатали, работа над ними сейчас продолжается. Причем работа активно продолжается с участием Национальной палаты предпринимателей», — заявил вице-премьер.