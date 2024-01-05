Серийная мошенница оформляла кредиты в Павлодарской области

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Девушка оформляла товарные кредиты на других людей в банках второго уровня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, полицейские совместно с оперативниками подразделения CyberPol при содействии сотрудников банка задержали 25-летнюю горожанку.

«Установлено, что подозреваемая, злоупотребляя доверием земляков, завладела персональными данными потерпевших и брала товарные кредиты в банках второго уровня. Затем она обналичивала деньги в магазине, где оформлен товар. Надеясь при этом остаться безнаказанной, предприимчивая девушка, оставляла сотрудникам банка «левые» номера телефонов», – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Булат Нурсеитов.

В полиции отметили, что в данное время в полицию обратились 10 жителей Прииртышья, попавшихся на обман подозреваемой. Общая сумма ущерба составляет порядка 15 млн тенге.

«По фактам мошенничеств проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Мера пресечения избирается, так как подозреваемая беременна», – заключили в правоохранительных органах.

#полиция #Павлодарская область #граждане #мошенница

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