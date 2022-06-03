Серийного убийцу, заманивавшего жертв через Facebook, поймали в Мексике

Мексиканские полицейские арестовали предполагаемого серийного убийцу, который знакомился со своими жертвами в социальной сети Facebook, заманивая их фальшивыми предложениями работы, сообщил заместитель министра общественной безопасности Мексики Рикардо Мехиа, передает РИА Новости.

Арестованный подозревается в причастности к убийству по крайней мере семи молодых женщин. Его последней жертвой, вероятно, стала убитая в мае 31-летняя жительница штата Веракрус. Ее тело удалось опознать только с помощью ДНК. Подозреваемый, которого правоохранители называют N, был арестован в среду вместе со своей спутницей.

"Эти двое арестованных прибыли в Веракрус, оставив за собой след преступных деяний в штатах Пуэбла, Морелос и Керетаро. Мы можем указать, что N – это серийный убийца, который может быть причастен к гибели по крайней мере семи женщин", – приводит слова замминистра издание Publimetro.