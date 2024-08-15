Сервис «Таза Қазақстан» доступен в мобильном приложении eGov Mobile

Таза Казахстан
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Дана Аменова
корреспондент

Теперь граждане могут воспользоваться новым сервисом «Таза Қазақстан» в мобильном приложении eGov Mobile

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Функция позволяет каждому казахстанцу сообщать о проблемах благоустройства и экологии своих городов с помощью смартфона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал Egov.kz

С помощью сервиса «Таза Қазақстан» пользователи приложения eGov Mobile могут фиксировать проблемы на фото и передавать информацию ответственным структурам для дальнейшего решения.

«Пользователям доступны заявки по широкому спектру проблем, связанным с состоянием дорог, парков, подъездов, освещением, а также санитарным состоянием общественных и частных территорий. После их подачи вся информация поступает к оператору от местного исполнительного органа, который классифицирует её и назначает исполнителя. В зависимости от категории заявки автоматически устанавливается время, в течение которого исполнитель должен выполнить задачу. По итогам проведенной работы исполнитель предоставляет обратную связь с фотографией и комментарием. После исполнения заявки пользователь может оценить качество выполненных работ и просмотреть все ранее поданные заявки.», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Напомним, с момента запуска сервиса казахстанцы подали более 1500 заявок через сайт и телеграм-бот.

Интеграция сервиса с приложением eGov Mobile сделает процесс подачи заявки еще доступнее и проще.

Новый функционал приложения eGov Mobile был запущен благодаря совместной работе Минэкологии, комитету госуслуг Минцифры и АО «Национальные информационные технологии».

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