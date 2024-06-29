Сессию сдали, впереди встречи с избирателями

По регламенту итоги сессии озвучил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Он подчеркнул, что политические реформы Главы государства Касым-Жомарта Токаева дали новое направление работе Парламента. Многопартийный Парламент придал импульс дея­тельности законодательного органа. Приход представителей разных идеологических взглядов нашего общества повысил качест­во принимаемых законов. Все это стало новой вехой в развитии казахстанского парламентаризма.

– Прошедшая сессия на деле доказала эффективность формулы «Сильный Президент – влия­тельный Парламент – подот­четное Правительство». Эта система, обеспечивающая равновесие ветвей власти, способствовала принятию действенных решений. Все они направлены на дальнейшее развитие страны и повышение благосостояния граж­дан, – отметил спикер.

Безусловно, провозглашенный Президентом принцип верховенства закона и порядка стал базовым ориентиром в прошедшем законотворческом сезоне. Заданный вектор повысил запросы общества к принятию качественных законов. Парламент стал площадкой для публичного обсуждения и выработки законодательных решений по имею­щимся проблемам в стране. Формируется восприятие закона как основного ключа к решению проблем, растут статус и вес нормативных документов.

Базовым вектором деятельности депутатского корпуса была реализация ежегодных посланий Главы государства, президентской предвыборной прог­раммы, решений, принятых на Национальном курултае. В этой связи законодательная повестка второй сессии была насыщенной.

– Проведены 5 совместных заседаний палат, 39 пленарных заседаний Мажилиса и 43 пленарных заседаний Сената. В ходе сессии на рассмотрении двух палат находилось 179 законопроектов, из которых 102 были приняты. В течение сессии депутаты совместно с Правительством работали над рядом важных законопроектов. Нами принят главный финансовый документ – республиканский бюджет, – привел статистику Ерлан Кошанов.

Он отметил, что в ходе этой сессии удалось решить вопрос социальной защиты людей, занятых на работах с вредными условиями труда. Принятый закон стал долгожданным ответом на многолетние обращения более 400 тысяч производственников.

– В последние годы все чаще поднимаются проблемы в сфере теплоснабжения, электроснабжения. Мы стали свидетелями аварий, неисправностей в системе теплоснабжения. Это проблемы, которые накапливались годами. В регионах изношено более 80% оборудования. Принятый Парламен­том закон о тепло­энергетике значительно улучшит ситуацию в данной сфере. Так, нами законодательно введена ответственность на всех этапах теп­лоснабжения – от производства до потребителя, – конс­татировал спикер Мажилиса.

Еще одна проблема, которую удалось законодательно решить, – несовершенство системы госзакупок. Давние проблемы в системе тормозили ее развитию, мешали отечественному бизнесу. Как следствие, инициативы на местах, особенно в области строительства объектов инфраструктуры, годами не реализовывались.

– Глава государства неоднократно заявлял о необходимости реформирования всей системы государственных закупок. Поэтому принятый Закон «О государственных закупках» повышает качество закупаемых товаров, работ и услуг, – сказал спикер.

В текущей сессии депутаты приняли еще один важный закон – о масс-медиа.

– Вчера Президент отметил, что этот закон усилит механизмы защиты интересов и прав журналистов. Новый закон, безусловно, даст новый импульс развитию отечественной медиасферы, – уверен спикер.

Кроме того, депутаты также постепенно создают благоприятные условия для медицинских работников. Например, принят закон, направленный на поддерж­ку медицинских работников и развитие всей системы здравоохранения.

– Мы ввели систему обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников, усилили социальные гарантии, – сказал Ерлан Кошанов.

В ходе этой сессии депутаты впервые приняли самостоятельный Закон «О противодействии торговле людьми».

– Принимая этот закон, мы не только выполняем международные обязательства, но и укрепляем правовую базу в области защиты прав человека, – сказал спикер.

Ерлан Кошанов отметил еще одну важную тенденцию – депутаты сами инициируют законы, необходимые обществу, не дожидаясь Правительства. Так, депутаты Парламента сформировали законодательную базу для реализации проекта «Национальный фонд – детям». Это одна из ключевых инициатив в предвыборной программе Президента.

В инициативном порядке депутатами были разработаны поп­равки, направленные на борьбу с бытовым насилием.

– Реакция наших граждан на резонансные преступления и проявление «нулевой» терпимос­ти к насилию в обществе подтолкнули нас к значительному ужесточению законодательства в этой сфере. Свою принципиальную позицию в этом вопросе Глава государства выразил в Послании и на Национальном курултае. Этим законом мы пос­тавили заслон росту насилия в казахстанском обществе, – отметил спикер.

Важнейший закон, направленный на минимизацию рисков при кредитовании и защиту прав заемщиков, также был принятым Парламентом. Этот закон является конкретным ответом на посту­пившие обращения граждан по поводу финансовых проблем.

– Я верю, что этот шаг поможет существенно снизить задолженность среди населения. Таким образом, мы впервые приняли закон, защищающий интересы не банков и финансовых организаций, а граждан, – отметил Ерлан Кошанов.

Не секрет, что азартные игры являются одной из самых страшных социальных эпидемий XXI века. Только по официальным данным, около 400 тысяч наших граждан попали в ловушку азарт­ных игр. Большинство из них – молодые люди. Закон «Об игорном бизнесе» долго обсуждался в стенах Парламента, на различных общественных площадках. Были также влиятельные группы, которые пытались сопротивляться принятию закона. Тем не менее депутаты ужесточили требования к букмекерским конторам и казино – введена уголовная ответственность за организацию деятельности онлайн-казино и запрет на участие в играх должникам и плательщикам алиментов.

Благодаря новой конституционной норме значительно усилен парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета. В Парламенте стали два раза в год заслушивать отчет председателя Высшей ауди­торской палаты. В ходе сессии были заслушаны отчеты касательно вопросов водной отрасли, а также развития транспорта. Сейчас это самая актуальная проблема в населенных пунктах. По итогам Парламентом приняты необходимые рекомендации и направлены в адрес Правительства и Высшей аудиторской палаты.

Остановился Ерлан Кошанов и на некоторых проблемных вопросах, с которыми сталкиваются депутаты в ходе совместной работы с Правительством. Недостатки в подготовке законопроектов пов­торяются из года в год. Нормы недостаточно проработаны, качество остается низким.

– Очевидным примером является проект Водного кодекса. Об этом говорят не только депутаты, но и эксперты. Схожая ситуация с проектом Строительного кодекса. Законопроект поступил в крайне «сыром» виде. Депутатам пришлось его дорабатывать и переписывать. Еще один вопрос, который требует особого внимания, – сроки внесения законопроектов в Мажилис, – отметил спикер.

Отдельно спикер Мажилиса высказался об ответах на депутатские запросы. Выяснилось, что депутаты далеко не всегда удовлетворены ими.

– Здесь вновь повторяется то, о чем мы говорили и ранее. В ответах на депутатские запросы даются неполные, поверхностные ответы, отсутствует конкретика. Государственные органы должны ответственно подходить к подготовке ответов на депутатские запросы, – отметил Ерлан Кошанов.

Серьезный акцент в работе делают депутаты на связь с избирателями. В ходе нынешней сессии парламентарии посетили около 800 населенных пунктов и провели около 2 000 встреч. В ходе сессии депутаты Сената и Мажилиса направили в Правительство и другие государственные органы 727 депутатских запросов.

В настоящее время в портфеле Парламента находится 71 законопроект. Депутатскому корпусу предстоит работа над Бюджетным, Налоговым, Строительным, Водным кодексами. Депутаты также ожидают абсолютно новый Цифровой кодекс.

– Нами заложена основа для дальнейшей законотворческой работы. Вчера в своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев дал положительную оценку работе Парламента. В следующей сессии мы должны не отставать от этого темпа. Основным приоритетом остается реализация предвыборной программы Президента. Продолжим работу по формированию правовой основы новой экономической модели страны, – сказал спикер Мажилиса.