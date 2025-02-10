Посевы пшеницы сократят аграрии Карагандинской области

Сельское хозяйство
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Сельхозпредприятия готовят технику, засыпают семена и занимаются покупкой удобрений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году яровой сев запланирован на площади 1,2 млн га. По-прежнему большая часть отводится зерновым культурам, но аграрии уменьшат сев пшеницы. О подготовке к посевной кампании доложил на аппаратном совещании руководитель управления сельского хозяйства Саят Мусин.

«В этом году посевные площади будут увеличены на 100,3 тыс. га и составят 1 млн 188,6 тыс. га. Зерновые культуры будут размещены на площади 956,9 тыс. га. При этом посевы пшеницы снизятся на 10,8 тыс. га и составят 756,1 тыс. га», – сообщил он.

В рамках диверсификации увеличат площади масличных и кормовых культур. Также больше посадят картофеля – на 12,3 тыс. га и овощей – на 1 тыс. га. Отмечено, что задача – увеличение урожайности и повышение качества продукции. Поэтому на особом внимании использование качественных семян и минеральных удобрений.

Аким области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что посевную кампанию необходимо провести в оптимальные агротехнические сроки. Глава региона поручил провести своевременные процедуры по проверке семян, закупке минеральных удобрений и поставке льготного дизельного топлива. Совместно с СПК «Сарыарка», управлением сельского хозяйства и акиматами районов необходимо проработать вопрос заключения форвардных контрактов с сельхозпредприятиями для создания стабильных запасов картофеля и овощей.

#Карагандинская область #пшеница #посевная кампания

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