Отличительной чертой осенней кампании стала передача спонсором 113 тыс. сеянцев хвойных пород, доставленных из питомников «Семей орманы». В том числе 20 тыс. растений волонтеры, студенты и экоактивисты посадили на землях гослесфонда в Глубоковском райо­не. По словам специалистов, зеленая акция стала напоминанием, что каж­дое дерево – это составляющая часть леса и лесной экосистемы.

Еще 5 тыс. саженцев различных пород были высажены вдоль автотрассы Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское в целях создания лесополос для снегозадержания. В работах приняли участие коллективы дорожных предприятий, а также специалисты облуправления транспорта и автомобильных дорог.