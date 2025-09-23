Сеянцы поставил спонсор

Таза Казахстан
Категория логотип
11
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» на территории Мало-Убинского лесхоза в Восточно-Казахстанской области посадили 20 тыс. саженцев. Как рассказали в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, дважды в год, весной и осенью, во всех лесоучреждениях области проходят работы по лесовосстановлению.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отличительной чертой осенней кампании стала передача спонсором 113 тыс. сеянцев хвойных пород, доставленных из питомников «Семей орманы». В том числе 20 тыс. растений волонтеры, студенты и экоактивисты посадили на землях гослесфонда в Глубоковском райо­не. По словам специалистов, зеленая акция стала напоминанием, что каж­дое дерево – это составляющая часть леса и лесной экосистемы.

Еще 5 тыс. саженцев различных пород были высажены вдоль автотрассы Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское в целях создания лесополос для снегозадержания. В работах приняли участие коллективы дорожных предприятий, а также специалисты облуправления транспорта и автомобильных дорог.

#акция #экология #Таза Қазақстан

