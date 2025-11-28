Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее – НПП РК) настоящим уведомляет о том, что Президиум НПП РК принял решение о созыве Съезда НПП РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Съезд НПП РК состоится 23 января 2026 года в 10:00

Форма проведения Съезда: Очная (в случае введения ограничительных мер – дистанционно, в формате с применением видео-конференц-связи).

Место: г. Астана, отель «The Ritz-Carlton Astana», по адресу ул. Достык 16.

Регистрация с 09.00 до 10.00.

Повестка дня:

1. Об утверждении ежегодного отчета об итогах деятельности Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» за 2024-2025 годы, подлежащего опубликованию в средствах массовой информации.

2. Об утверждении индикативного среднесрочного бюджета Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» на трехлетний период (2026-2028 гг.).

3. О некоторых вопросах состава Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

4. Об утверждении годового отчета Ревизионной комиссии Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» за 2024 год.

5. Разное:

5.1. О внесении изменения и дополнения в Устав Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Материалы по вопросам повестки дня будут направлены в адрес участников Съезда дополнительно до даты проведения Съезда посредством электронной связи.

Объявление о созыве Съезда также размещено на Интернет-ресурсе НПП РК.

В случае изменения даты, времени, формата и места проведения Съезда НПП РК, а также предлагаемой повестки дня, соответствующая информация будет размещена на Интернет ресурсе НПП РК.