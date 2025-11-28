Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее – НПП РК) настоящим уведомляет о том, что Президиум НПП РК принял решение о созыве Съезда НПП РК
Съезд НПП РК состоится 23 января 2026 года в 10:00
Форма проведения Съезда: Очная (в случае введения ограничительных мер – дистанционно, в формате с применением видео-конференц-связи).
Место: г. Астана, отель «The Ritz-Carlton Astana», по адресу ул. Достык 16.
Регистрация с 09.00 до 10.00.
Повестка дня:
1. Об утверждении ежегодного отчета об итогах деятельности Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» за 2024-2025 годы, подлежащего опубликованию в средствах массовой информации.
2. Об утверждении индикативного среднесрочного бюджета Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» на трехлетний период (2026-2028 гг.).
3. О некоторых вопросах состава Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».
4. Об утверждении годового отчета Ревизионной комиссии Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» за 2024 год.
5. Разное:
5.1. О внесении изменения и дополнения в Устав Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».
Материалы по вопросам повестки дня будут направлены в адрес участников Съезда дополнительно до даты проведения Съезда посредством электронной связи.
Объявление о созыве Съезда также размещено на Интернет-ресурсе НПП РК.
В случае изменения даты, времени, формата и места проведения Съезда НПП РК, а также предлагаемой повестки дня, соответствующая информация будет размещена на Интернет ресурсе НПП РК.