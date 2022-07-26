Фото: Kazpravda.kz
Общество
Сезон отпусков: как быстро получить паспорт и удостоверение личности в ЦОНе

Лето – это пора отпусков и путешествий. Именно по этой причине в летний период в ЦОНах Казахстана увеличивается поток клиентов, которые обращаются за оформлением удостоверений личности и паспортов. За полгода казахстанцам было выдано 1 353 590 удостоверений личности и паспортов. При этом наибольшее количество было выдано как раз в июне – 266 668 документов. В Госкорпорации "Правительство для граждан" рассказали, как получить паспорт и удостоверение личности в ЦОНе
максимально комфортно и быстро, передает Kazpravda.kz.

Получение паспорта

Услуги получения паспорта и удостоверения личности пока недоступны онлайн. За оформлением этих документов обязательно нужно обращаться в ЦОН. При этом услуга оказываются по принципу экстерриториальности – можно обратиться в любой ЦОН вне зависимости от места прописки. В ЦОНах услугу по оформлению удостоверения личности и паспорта оказывают сотрудники миграционной службы.

Если вы обращаетесь за получением паспорта впервые, вам нужно будет только удостоверение личности. Если у вас истекает срок действия паспорта, вы можете его заменить за 1-2 месяца до истечения срока.

Если вы обратились за получением нового паспорта уже после истечения срока действия старого – никаких штрафов за просрочку не предусмотрено.

При подаче заявки сотрудник ЦОН на месте сделает ваше фото на документы.

Госпошлина за изготовление паспорта – 8 МРП (считается МРП, установленное 1 января 2022 г) или (24 504 тенге).

Стандартный срок оказания услуги 15 рабочих дней. При желании можно ускорить процесс при доплате. Жители Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Актобе могут ускорить процесс от трех до одного рабочего дня по этой схеме:

- 1 категория срочности – до 1 рабочего дня - 4 983 тенге;

- 2 категория срочности – до 3 рабочих дней - 2 752 тенге.

Для областных центров действует другая схема:

- 1 категория срочности – до 3 рабочих дней - 4 983 тенге;

- 2 категория срочности – до 5 рабочих дней - 2 752 тенге.

А для районов и городов областей доступна только третья категория:

- до 7 рабочих дней с доплатой в 1 116 тенге.

При оформлении паспорта на ребенка нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и оплатить пошлину. Обязательно
присутствие одного из родителей.

Удостоверение личности

Удостоверение личности граждане РК получают при достижении ими 16 лет. При достижении этого возраста документ нужно получить в течение месяца, иначе предусмотрен штраф в 7 МРП или (21 441 тенге). Такой же штраф вы заплатите, если не получите новое удостоверение в течение месяца после истечения срока действия старого. При этом, если вы оплачиваете
штраф в течении недели, то сумма будет на 50% ниже.

Если у вас есть паспорт, его также необходимо взять собой при оформлении удостоверения. При этом госпошлина за удостоверение личности составляет всего 0,2 МРП или 613 тенге.

Ускорить услугу можно по той же схеме, что и с паспортом.

Кроме того, есть льготная категория клиентов, которые освобождаются от уплаты госпошлины за оформление удостоверения и паспорта. Это:

- ветераны ВОВ и приравненные к ним лица;

- Герои Советского Союза и Социалистического труда;

- инвалиды всех групп, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида;

- престарелые, проживающие в учреждениях для престарелых и для инвалидов;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах или интернатах;

- многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвесками "Алтын алқа"; и "Күмiс алқа";

- граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

"Просим клиентов своевременно обновлять свои документы, чтобы не платить штрафы и заранее бронировать свое посещение в ЦОН", - добавили в госкорпорации.

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