Шадияр Пернеш стал сурдлимпийским чемпионом по вольной борьбе в Токио

Айман Аманжолова
корреспондент

В Токио завершились соревнования по вольной борьбе на XXV Летних Сурдлимпийских играх. Казахстанская команда завоевала пять медалей - одно «золото», одно «серебро» и три «бронзы», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национального сурдлимпийского комитета РК

В весовой категории до 65 килограммов Шадияр Пернеш стал сурдлимпийским чемпионом. В финальном поединке казахстанский борец выиграл у иранского спортсмена Кейвана Ростамабади со счётом 4:2, обеспечив стране первое и единственное «золото» в этом виде программы. В напряжённом финальном поединке он одержал победу над иранским борцом Кейваном Ростамабади — 4:2. На церемонии награждения Пернеш не скрывал эмоций: по его словам, эта медаль стала «самой долгожданной и самой ценной» в его карьере.

В финале весовой категории до 57 килограммов выступил Габит Есжанов. В упорной борьбе он уступил Мохаммаду Шиавоши (Иран) — 6:15, став серебряным призёром Сурдлимпиады.

Бронзовые медали сборной Казахстана принесли:
• Гасыр Тургынбай (74 кг) победил Алексея Калесного (22:8), затем выиграл поединок за бронзу у украинца Дениса Трегубенко со счетом 11:0.
• Сабыржан Рсалы (86 кг) взял верх над греческим борцом Николаосом Иосифидисом со счетом 16:5.
• Қайратхаан Шонқу (125 кг) уверенно выиграл у индийского спортсмена Ган Шьям со счетом 12:1, оформив техническое преимущество.

В поединке за бронзу Бексултан Малайдар (97 кг) уступил иранскому борцу Ерфану Саттари.

Вице-президент Национального сурдлимпийского комитета РК Азамат Карлыгашев подчеркнул значимость результатов казахстанских сурдо спортсменов.
«Эта Сурдлимпиада уже принесла Казахстану много исторических моментов. Эта Сурдлимпиада уже вошла в историю для Казахстана. Сегодняшние победы — это не случайность, а новый уровень наших спортсменов. Мы видим, как меняется качество борьбы, характер и уверенность ребят. Это большое достижение для всей страны. Уверен, что эти успехи станут хорошим фундаментом и мотивацией для следующих стартов», — отметил он.

Генеральным спонсором Национального сурдлимпийского комитета РК выступает АО «ФНБ «Самрук-Қазына», спонсор – Фонд поддержки спорта Sport Qory.

