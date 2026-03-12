Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конституционная реформа – не просто юридическая корректировка Основного закона. Это решительный шаг к модернизации политической системы, направленный на укрепление демократических институтов и расширение участия граждан в управлении государством.

Мы стоим на пороге внедрения уникальных для нашей правовой системы институтов. В частности, речь идет о переходе к однопалатному Парламенту – Курултаю, призванному придать законодательному процессу новый импульс и динамику; о создании Қазақстан Халық кеңесі как высшего органа народного представительства; о ведении института вице-президента.

Как председатель Высшего судебного совета и член Комиссии по реформе хочу подчеркнуть: центральным вектором всех изменений остается человекоцентричность. Мы стремимся к созданию системы, где гарантии прав и свобод граждан выступают незыблемым приоритетом.

Модернизация политической системы неизбежно влечет за собой необходимость совершенствования механизмов отбора судейских кадров и укрепления независимости правосудия. Новые правовые институты должны действовать в синергии с сильной и справедливой судебной властью. Важно, чтобы каждая норма работала на практике, обеспечивая эффективную и системную реализацию конституционных новелл.

Реформа 2026 года призвана сделать нашу государственность более устойчивой, а правовые институты – максимально открытыми для общества.