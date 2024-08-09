Шахматистка отравила соперницу ртутью в Дагестане

В мире , Происшествия
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Айман Аманжолова
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В Махачкале состоялся чемпионат Дагестана по классическим шахматам

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Перед турниром 40-летняя шахматистка Амина Абакарова попыталась отравить 30-летнюю соперницу Умайганат Османову из Каспийска. Женщина разломала градусник и вымазала ртутью стол и доску конкурентки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм-канал BILD-Russian.

Во время игры девушке стало плохо, начало тошнить, ей потребовалась медицинская помощь. Преступление Абакаровой попало на видео. Её задержали и отстранили от всех соревнований. Ей грозит до трёх лет тюрьмы. Женщина назвала мотивом «личную неприязнь» и высокомерное отношение со стороны Османовой.

«Абакарова обработала стол, за которым предстояло играть ее сопернице на чемпионате Дагестана Умайганат Османовой, ртутными соединениями. Теперь виновнице грозит уголовное преследование», - говорится в заявлении министра спорта Дагестана Сажида Сажидова.

Инцидент произошел 2 августа в Махачкале. В Федерации шахмат России заявили, что Абакаровой грозит пожизненная дисквалификация.

«В интернет попало видео, где одна из участниц проводимого Министерством по физической культуре и спорту РД совместно с Федерацией шахмат РД чемпионата Дагестана по классическим шахматам — неоднократная победительница этих соревнований Амина Абакарова из Махачкалы обработала неизвестным веществом, как позже выяснилось, ртутными соединениями стол, за которым предстояло играть ее сопернице, не менее титулованной Умайганат Османовой из Каспийска.

В результате во время игры самочувствие Османовой ухудшилось и ей потребовалась медицинская помощь. При этом больше никто не пострадал. Соревнования были приостановлены и через несколько дней продолжены после официального разрешения регионального управления Роспотребнадзора. В данный момент жизни участников и гостей соревнований ничего не угрожает. 8 августа состоится закрытие чемпионата Дагестана. В то же время Амина Абакарова была сразу же исключена из числа участниц чемпионата Дагестана, ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы и уголовное преследование», — говорится в заявлении Сажидова, опубликованном в Telegram‑канале Минспорта Дагестана.

По его словам, он находится «в недоумении от случившегося, непонятны мотивы, которыми руководствовалась Абакарова».

«Совершенные ею действия могли привести самому печальному итогу, угрозе жизни всех, кто находился в шахматном доме, в том числе ее самой. Теперь ей придется отвечать за содеянное перед законом», — подчеркнул министр.

#турнир #шахматы #Дагестан #ртуть #Абакарова

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