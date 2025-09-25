Проект, направленный на расширение шахматного сообщества и развитие спортивной дипломатии, был запущен российским супергроссмейстером в 2023 году. Сегодня клубы Сергея Карякина объединяют сотни профессионалов и спортсменов-любителей всех возрастов, здесь проводят мастер-классы, сеансы одновременной игры, показательные матчи и турниры с ведущими гроссмейстерами мира.

Шахматный клуб Сергея Карякина в Астане – первый, открывшийся за рубежом. Однако спорт, как известно, не знает границ, и вскоре, по словам самого гроссмейстера, аналогичные организации появятся в Таджикистане, Иордании, Египте, Венгрии, Чили, Замбии, Индии, Танзании и на Маврикии.

– Шахматы будут объединять детей, молодежь, семьи, представителей разных культур. Это самая настоящая шахматная дипломатия. Конечно, сейчас рано делать какие-либо выводы, ведь проект только вышел на международный уровень. Но темп взят хороший. Надеюсь посетить все страны, где будут открыты клубы, а если и не получится выступить очно, то современные технологии позволяют проводить сеансы одновременной игры в онлайн-формате, – отметил Сергей Карякин.

Занятия в столичном клубе проходят по уникальным методикам, разработанным опытными педагогами из Казахстана и России. Первый урок начинающим шахматистам провела Гульжан Нурпеисова – кандидат в мастера спорта, тренер-преподаватель с десятилетним стажем. Она познакомила учеников с базовыми правилами игры и рассказала о самых распространенных шахматных дебютах. Завершением урока стала партия парных шахмат с последующим разбором основных ошибок. По словам педагога, атмосфера в клубе основана на взаимоуважении и высокой спортивной мотивации.

По словам представителей Русского дома, в стенах которого и действует клуб, очные занятия впоследствии будут дополнены онлайн-уроками и лекциями специалис­тов Международной шахматной федерации. Сам Сергей Карякин посетит клуб в октябре и проведет сеанс одновременной игры с казахстанскими шахматистами.

Напомним, Сергей Карякин – один из сильнейших шахматистов современности, супергроссмейстер, чемпион мира по блицу и рапиду, обладатель Кубка мира 2015 года. Он ведет активную общественную деятельность, направленную на укрепление международного сотрудничества в области спорта и развитие шахматного образования.