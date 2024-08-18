Шахматный турнир Senat Open: определились 25 финалистов региона «Восток»

Сенат
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В финале сразятся около 200 человек, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

В Алматы состоялся пятый, последний полуфинал турнира Senat Open - Открытого кубка Сената Парламента Республики Казахстан по шахматам. Участие в турнире, впервые организованном KazChess/Казахстанской федерацией шахмат под эгидой Сената принимают депутаты маслихатов всех созывов областей и городов республиканского значения, члены областных и городских общественных советов и представители СМИ.

Участниками последнего полуфинала в Алматы стали больше 100 любителей шахмат региона «Восток» - все они победители отборочных туров, прошедших ранее в городе Алматы, Восточно-Казахстанской, Абайской, Алматинской областях и области Жетысу. В церемонии открытия полуфинала приняли участие председатель маслихата города Меиржан Отыншиев и представители Казахстанской федерации шахмат.

17 августа по результатам 9-турового рапида определились двадцать пять представителей региона «Восток» для участия в финале Senat Open. Также среди них специальными сертификатами были отмечены лучшие игроки среди депутатов, журналистов, общественников, женщин и участников старше 60 лет.

В финале, который пройдет в конце августа в Астане, сразятся около 200 человек, включая депутатов Парламента и журналистов республиканских СМИ.

#турнир #Сенат #шахматы

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