Если очень хочешь, обязательно добьешься – это жизненный принцип молодого шахтера Даниила Гайера. Нашему герою всего 27 лет, а он уже дорос до руководящей должности. В 2019 году Даниил устроился подземным электрослесарем на шахту «Тентекская» АО «Qarmet», а сейчас исполняет обязанности начальника участка автоматики и связи. Его вот-вот утвердят на этом посту. Такого карьерного взлета парень добился сам. Все благодаря его решительному характеру, упорству, целеустремленности и трудолюбию.

– Поначалу, когда я только пришел на шахту, было страшновато, – рассказывает Даниил Гайер. – Я боялся, что у меня что-то не получится. Несмотря на это, я стал во все вникать: изу­чал схемы, читал инструкции, брал специальную литературу в библиотеке, искал информацию в Интернете. Понемногу втянулся, и работа начала мне нравиться. К тому же меня поддерживал отец. Он видел, что я, можно сказать, горю работой. Я прихожу на шахту с мыслью сделать что-нибудь полезное для своего предприятия.

Этот душевный огонь достался нашему герою от отца – Евгения Гайера. Он тоже горняк. Работает на шахте «Тентекская» подземным электрослесарем на участке ремонта забойного оборудования. Евгения Андреевича на угольном предприятии знают все и уважают за его золотые руки. Он – лидер по внедренным рационализаторским предложениям. Благодаря Евгению Гайеру на проходной шахты действует шлагбаум, ее территорию украшает фонтан, работают станки, которые он сам придумал. А еще электрослесарь по заданию профсоюзного комитета изготовил для своего предприятия Доску почета, которую украсил изображением главной ведомственной награды – почетного знака «Шахтерская слава». На ней среди фотографий передовиков есть и карточка Евгения Андреевича.

Надо сказать, что сильная половина семьи Гайер – горняки в четвертом поколении. Основателем шахтерской династии стал прадед Даниила, который работал на проходке. Дед был добычником на «Казахстанской» и «Шахтинской». Если сложить трудовой стаж всех мужчин, то он перевалит за век.

Еще один человек, благодаря которому наш герой полюбил свою профессию, – это его наставник Алексей Терехин. Он уже ушел на заслуженный отдых. Парень отзывается о нем с большой благодарностью, по привычке называя дядей Лешей. Наставник научил новичка всему тому, что знал и умел сам. А еще он дал молодому коллеге важный совет, который тот помнит до сих пор.

– Дядя Леша мне часто говорил: «Никогда не торопись!» – вспоминает Даниил. – Я это для себя понял так: к своему делу нужно подходить с холодной головой. Каким бы срочным ни было задание, нужно хорошо подумать, просчитать все варианты, а потом приступать к работе. Ведь от этого зависит не только твоя безопасность, но и всех тех, кто трудится под землей.

Даниил три месяца проработал под крылом своего наставника. Тогда, будучи начинающим электрослесарем, парень часто обращался за помощью и советом к старшим товарищам. Пос­тупает он так и сейчас. Горняк не видит в этом ничего зазорного. Он уважает своих товарищей и советует молодежи, решившей связать свою жизнь с производством, держаться поближе к опытным коллегам.

Наш герой замечает, что на шахту потянулись выпускники колледжей и вузов. Это его радует. Молодежь привлекает высокая зарплата, стабильность, социальная защищенность и возможность карьерного роста. Конечно, не все выдерживают тяжелые условия горняцкого труда, многие спустя несколько месяцев увольняются. А тех, кто остается, шахта закаляет.

– Знаете, я давно решил, что не останусь простым электрослесарем. Я буду расти дальше, – говорит Даниил Гайер. – Упорство – одно из моих главных качеств. Не в моих правилах останавливаться на достигнутом.

Свободное время наш герой проводит с семьей – с супругой и дочерью. Они ведут активный образ жизни: летом катаются на велосипедах, зимой – ходят на каток. Даниил с детства катается на коньках, а теперь приобщает к этому виду спорта и свою дочь.

В последнее воскресенье августа жители Карагандинской области будут отмечать важный для промышленного региона праздник – День шахтера. За дастархан сядут и несколько поколений семьи Гайер. Они поздравят друг друга и поднимут бокалы за тех, кто своим трудом прославил Карагандинский угольный бассейн.