Шакира выступила в перерыве финала Кубка Америки

Звезды, Футбол, Lifestyle
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Дана Аменова
Корреспондент

Всемирно известная певица исполнила для спортивных болельщиков свои лучшие хиты, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: скриншот видео

Как пишет championat.com, в ночь с 14 на 15 июля на поле стадиона «Хард Рок» в американском Майами прошел финальный матч Кубка Америки - 2024 между сборными Аргентины и Колумбии. В перерыве выступила знаменитая колумбийская певица Шакира. Она исполнила несколько своих песен.

О выходе певицы на сцену объявил популярный анонсер Майкл Баффер в привычной для него манере.

Стоит отметить, что из-за выступления артистки перерыв между таймами затянулся и продлился более 15 минут. О подобном развитии событий сообщалось ещё перед матчем. Данный факт вызвал массовые споры и недопонимание футбольных фанатов.

Матч начался с задержкой на 1 час 20 минут из-за давки и беспорядков в результате попыток болельщиков без билетов прорваться на стадион.

Полное выступление латиноамериканской звезды можно посмотреть здесь.  

 

#финал #Кубок Америки #Шакира

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