Преступники оформили автокредиты на несуществующие автомобили в банках второго уровня

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники столичных органов уголовного преследования разоблачили и пресекли деятельность преступной группы, совершившей мошенничество в отношении безработных граждан и людей с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны

В ходе расследования было установлено, что злоумышленники путем уговоров незаконно оформляли автокредиты на несуществующие автомобили в банках второго уровня. От их действий пострадало 65 человек, сумма ущерба составила свыше 250 млн тенге.

Полученные деньги использовались мошенниками в личных целях. В результате действий преступной группы потерпевшие оказались должниками по кредитным обязательствам.

«В отношении виновных проведено досудебное расследование по статьям 262 УК «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них» и 190 УК «Мошенничество», обвиняемые взяты под стражу», — сообщили в надзорном органе.

По результатам расследования они преданы суду.