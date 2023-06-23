Схемы хищения из бюджета в системе образования раскрыл Антикор

Как отмечает агентство, несмотря на принимаемые меры соцподдержки, сфера образования остается одной из наиболее коррумпированных в стране.

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Антикоррупционная служба провела внешний анализ коррупционных рисков в системе образования. Итоги анализа подвели на межведомственном совещании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В совещании приняли участие представители Администрации президента, Национального банка, Высшей аудиторской палаты, депутаты Мажилиса Парламента, министры просвещения и цифрового развития, вице-министры финансов, здравоохранения, труда и социальной защиты и общественные деятели.

Как отмечает Антикор, несмотря на принимаемые меры социальной поддержки, сфера образования остается одной из наиболее коррумпированных. Так, с 2020 года по уголовным делам в данной сфере осуждено 143 человека. Ущерб государству составил порядка 11 млрд тенге, из которых возмещено 5,2 млрд тенге.

Только в области Жетысу работники городского отдела образования за 2,5 года похитили 4,4 млрд тенге. В преступную группу входили руководитель и два бухгалтера образования, а также 13 бухгалтеров школ.

Подобные преступные схемы выявлены по всей стране. Самые крупные хищения - в городах Алматы, Шымкент, Кызылординской, Актюбинской и Алматинской областях.

Так, по результатам внешнего анализа коррупционных рисков вскрыты следующие способы хищения бюджетных денег:

1. Работнику начисляется зарплата намного больше, чем положено по его должности;

2. Зарплату переводят лицам, которые вообще не работают в школе;

3. Начисляют зарплату на карт-счета сотрудника, а в платежках указывают фамилию другого лица;

4. Дублируют переводы денег на одно и то же лицо несколько раз;

5. Перечисляют деньги «мертвым душам» - родственникам и близким.

Все указанные выше способы хищения реализуются с помощью одной схемы. Сначала бухгалтер выгружает платежные документы с ведомственных систем бухучета. Далее вручную вносятся нужные корректировки. После документы с искаженными сведениями направляются на оплату.

Такие манипуляции стали возможными из-за отсутствия интеграции между названными школьными системами бухучета, Национальной образовательной базой данных и базой "казначейство - клиент", отметили в Антикоре.

В целях исключения подобных фактов, по итогам совещания между уполномоченными органами была подписана «дорожная карта» по устранению коррупционных рисков в сфере образования, добавили в ведомстве.