В Осло (Норвегия) пройдет последний в сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В нем примет участие сборная Казахстана, которую представят шесть биатлонистов.

На старт выйдут Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Александр Мухин, Милана Генева, Айша Ракишева, Лаура Киныбаева.

Принимать ЭКМ Осло будет с 19 по 22 марта. Первой гонкой станет женский спринт. Начало в 20:15 по времени Астаны.