Шесть жалоб поступило в прокуратуру от казахстанцев в день референдума

В день голосования на референдуме в Генеральную прокуратуру обратились с жалобами шесть человек. Об этом сообщили в Telegram-канале REFERENDUM2022.KZ, передает Kazpravda.kz.

По словам официального представителя Генеральной прокуратуры РК Азамата Сергазина, голосование в целом прошло в спокойной обстановке. Нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, не зафиксировано.

"В органы прокуратуры поступило 6 обращений от граждан. После разбирательств материалы по каждому факту направлялись в территориальные избирательные комиссии и другие местные уполномоченные органы. Одно из обращений направлено в Генеральную прокуратуру, по 2 - в прокуратуру Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, и еще одно - в прокуратуру Актюбинской области", - сообщил Сергазин.

Как он отметил, во всех случаях граждане жаловались на нарушение их конституционных прав при голосовании.

"В суды по вопросу права на участие в референдуме поступило два исковых заявления. Оба в Алматы. Граждане обжаловали действия участковых комиссий референдума, отказавших им в выдаче бюллетеней для голосования ввиду отсутствия постоянной прописки. По результатам судебного рассмотрения иски были удовлетворены, и эти граждане реализовали свои конституционные права", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Также он сообщил, что в Генпрокуратуру обратился житель Карагандинской области с жалобой на необоснованное блокирование доступа к одному из Telegram-каналов якобы за выражение им в чате своего мнения по референдуму.

"Сейчас этот случай рассматривает Министерство информации и общественного развития", - добавил Азамат Сергазин.