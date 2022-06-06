Фото: Kazpravda.kz
Общество , Референдум
Шесть жалоб поступило в прокуратуру от казахстанцев в день референдума

В день голосования на референдуме в Генеральную прокуратуру обратились с жалобами шесть человек. Об этом сообщили в Telegram-канале REFERENDUM2022.KZ, передает Kazpravda.kz.

По словам официального представителя Генеральной прокуратуры РК Азамата Сергазина, голосование в целом прошло в спокойной обстановке. Нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, не зафиксировано.

"В органы прокуратуры поступило 6 обращений от граждан. После разбирательств материалы по каждому факту направлялись в территориальные избирательные комиссии и другие местные уполномоченные органы. Одно из обращений направлено в Генеральную прокуратуру, по 2 - в прокуратуру Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, и еще одно - в прокуратуру Актюбинской области", - сообщил Сергазин.

Как он отметил, во всех случаях граждане жаловались на нарушение их конституционных прав при голосовании.

"В суды по вопросу права на участие в референдуме поступило два исковых заявления. Оба в Алматы. Граждане обжаловали действия участковых комиссий референдума, отказавших им в выдаче бюллетеней для голосования ввиду отсутствия постоянной прописки. По результатам судебного рассмотрения иски были удовлетворены, и эти граждане реализовали свои конституционные права", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Также он сообщил, что в Генпрокуратуру обратился житель Карагандинской области с жалобой на необоснованное блокирование доступа к одному из Telegram-каналов якобы за выражение им в чате своего мнения по референдуму. 

"Сейчас этот случай рассматривает Министерство информации и общественного развития", - добавил Азамат Сергазин.

Популярное

Все
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Международные наблюдатели высказались о прошедшем в Казахстане референдуме
Город молодых: как алматинцы голосовали на историческом референдуме
Просто невероятная атмосфера: как прошел онлайн-марафон в день референдума
Гражданская активность после референдума возрастет в Казахстане – Эльвира Азимова
Каким наблюдатели увидели референдум на участках Нур-Султана
Референдум-2022: как голосовали жители Шымкента
Дождь – не помеха: как голосовали жители Усть-Каменогорска
За три моря с талисманом
Я пел гимн на восьмитысячниках
Всей семьей как на праздник
Осознанный и ответственный выбор
Жители Атырауской области приняли активное участие в референдуме
Референдум-2022: как прошел день голосования в Жамбылской области
Референдум-2022: как голосовали жители Акмолинской области
Голосующие в Алматы фотографировались со знаменитостями и делали селфи в специальной фотозоне
Активность и неравнодушие
Важный инструмент демократии
Наш дух и наша гордость
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Референдум
Явка на 65 участках за рубежом составила 72,95% – МИД РК
Общество
Референдум-2022: как голосовали жители Петропавловска
Общество
Костанайцы шли голосовать задолго до открытия участков
Общество
Непогода не помешала павлодарцам активно участвовать в рефе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]