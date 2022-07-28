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Широко открытые Игры

Организационный комитет Олимпийских игр в Париже объявил официальный слоган Олимпиады-2024. Это – Games Wide Open, что можно перевести на русский как «Широко открытые Игры». Подразумевается, что лозунг намекает на равенство между полами и говорит об открытости Олимпиады для новых видов спорта. Например, как напоминается в сообщении Euronews, в Париже на Играх впервые будут соревноваться танцоры брейк-данса.

«Наша цель – сделать стоимость билетов доступной для большего числа людей, чтобы стадионы были полны и чтобы люди давали волю эмоциям и шли поддерживать сборную Франции», – цитирует европейское издание председателя оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге.

Продажа билетов на соревнования откроется в декабре этого года. Организаторы обещают, что их стоимость будет начинаться от 24 евро, а половина билетов будет стоить меньше 50 евро.

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