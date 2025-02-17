Школа мужества для подростков столицы

В средней школе №13 города Астаны состоялась встреча с представителями силовых структур и ветеранами Афганской войны Муратом Манхановым и Сембеком Кабиевым, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В сентябре прошлого года под эгидой детско-юношеского движения «Жассарбаз» в учебном заведении был создан военно-патриотический клуб «Жасарлан», которым руководит учитель начальной военной подготовки Ануар Касенов.

В преддверии 36-летия вывода советских войск из Афганистана он пригласил на мероприятие воинов-интернационалистов.

Как отметил афганец подполковник запаса Мурат Манханов, война, через которую прошло его поколение, вызывает горькое чувство и остается кровоточащей раной в семьях, потерявших родных.

– Нам важно донести до ребят, что война – не способ решения политических проблем. Сегодня мы увидели, как неформально в этой школе подходят к военно-патриотической работе. Благодаря таким занятиям подростки становятся сильными, находчивыми и уверенными в себе. Главное, чтобы военные навыки никогда не пригодились им по прямому назначению, –подчеркнул ветеран.

Клуб посещают более пятидесяти учащихся 7 – 8 классов. Ребята занимаются робототехникой, хореографией, хоровым пением, изучают азы военного дела и закаляются физически.

– В организации работы военно-патриотического клуба нам содействуют столичная бригада особого назначения, спортивный комплекс «Динамо», пожарная часть №23. Сотрудничество способствует формированию морально-нравственных качеств, развитию критического мышления у подростков. Для них проводятся также практические занятия. Школьники изучают алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций: напожаре, при землетрясении и наводнении, – рассказала о пользе общения с профессионалами директор столичной средней школы №13 Гульмира Закирина.

В ходе мероприятия бойцы специального отряда быстрого реагирования продемонстрировали элементы рукопашного боя, а рота почетного караула войсковой части 68665 – дефиле с оружием. Воспитанники военно-патриотического клуба «Жасарлан» также показали своим шефам строевые приемы и движения.

При поддержке сотрудников полиции, пожарных и спасателей воспитанники клуба продемонстрировали умение тушить пожары, спасать пострадавших в чрезвычайных ситуациях, оказывать первую помощь и многие другие навыки.

По завершении мероприятия руководство школы и воспитанники военно-патриотического клуба поблагодарили гостей за интересное общение и полезные практические советы.