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Создать все условия не только для качественного образования, но и всестороннего развития – такую приоритетную задачу обозначил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Причем впервые в стране создается единое образовательное пространство, стирающее различия между городскими и сельскими школами. В Западно-Казахстанской облас­ти примером тому является школа № 2 села Подстепного Теректинского района. Она рассчитана на 1 200 ученических мест, фактически на сегодня к ней прикреплено 686 учеников. Тем самым ввод в эксплуатацию нового образовательного учреждения снял с повестки вопрос трехсменного обучения в этом пригородном селе, число жителей которого год от года только увеличивается.

Учебный процесс в этой комфорт­ной школе начался 14 апреля текущего года. Но и сейчас, во время летних каникул, она остается местом притяжения, интерес­ного и развивающего времяпрепровож­дения для сельской детворы: действует пришкольный лагерь, ведутся занятия кружков и спортивных секций – ребята с удовольствием занимаются хореографией, осваивают азы изобразительного искусства, игры на музыкальных инструмен­тах, нацио­нальных ремесел, пишут программы и управляют роботами.

В мастерской «Культура питания» к приходу гостей, представителей сферы образования и журналистов, румянятся аппетитные баурсаки. В тишине библио­теки идет погружение в увлекательный мир любимых сказок и рассказов. В общем, в школе созданы все условия, чтобы мотивировать юное поколение развивать свои навыки и умения, уже сегодня задумываться над тем, кем хочешь стать завтра.

Недаром новое название национального проекта, в рамках которого строятся подобные образовательные учреж­дения, – «Келешек мектептері». Такие школы – это не только про просторные кабинеты, лаборатории и мастерские, оснащенные самым современным оборудованием и инвентарем. Это другой уровень вовлеченности в комфортный образовательный процесс, а также формирование нового поколения казах­станцев, приоритетными ценностями которых являются патриотизм, совершенствование, честный труд для процветания страны. А потому особое внимание уделяется и качественному составу педагогического коллектива, готовности учителей работать по новым форматам, внедряя самые передовые методики.

Так, директором школы № 2 села Подстепного назначена Жадыра Турсынова. В 2011 году она с красным дипломом окончила Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова, 13 лет проработала учителем информатики в школе им. Х. Есенжанова. Благодаря участию в проекте по формированию республиканского кад­рового резерва «1 000 лидеров изменений в образовании» получила рекомендации для того, чтобы возглавить работу педагогического коллектива новой школы.

По словам руководителя отдела образования Теректинского района Мираса Сапаргалиева, в летнее время основной упор педагоги делают на безопасность школьников и полезный досуг для повышения интереса к рабочим профессиям. Поэтому при многих школах организованы теплицы, на пришкольных участках все больше цветочных клумб, овощных грядок и фруктовых деревьев, за которыми под руководством учителей ухаживают учащиеся.

Школа № 2 села Подстепного – третья по счету введенная в эксплуатацию в ЗКО в рамках национального проекта «Келешек мектепетері». В январе этого года распахнула двери для 1 500 учеников школа № 51 в поселке Деркул города Уральска, в феврале – школа № 52 на такое же количество мест в микрорайоне «Балауса» областного центра.

Как отметил руководитель областного управления образования Елдос Сафуллин, по проекту всего запланировано строительство девяти комфорт­ных школ на 8 100 мест. В данное время возводятся две школы на 600 мест каждая – в Уральске и селе Трекино района Байтерек, на 1 200 мест – в селе Достык района Байтерек, а также три школы в Бурлинском районе: на 300 мест в селе Пугачево, на 300 и 900 мест в городе Аксае.

В целом в области планируется строи­тельство 15 новых школ. В восьми из них уже ведутся строительные работы, по остальным начаты подготовительные мероприятия. Их ввод позволит решить вопрос трехсменного обучения в регионе. На сегодня в формате трехсменки в ЗКО работают 13 школ, в них числится около 17 тыс. учеников.

По информации акимата области, за последние два года в регионе построено 22 новые школы, благодаря чему тысячи учащихся получили возможность обучаться в соответствии с современными стандартами. Кроме того, проведен капитальный ремонт в 24 школах, приобретено 230 современных предметных кабинетов на сумму 2,7 млрд тенге. На обновление материально-технической базы, приобретение мебели для 101 школы было направлено 814 млн тенге, на покупку 54 школьных автобусов – 2,7 млрд тенге, на обеспечение безопасности учащихся выделено 480 млн тенге.