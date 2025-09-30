Школьник из Астаны раскрыл секреты сборки кубика Рубика на английском языке

Литература,Столица
82
Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

14-летний астанчанин Акбар Нурлан выпустил книгу The Cube Adventure для рынков США и Ближнего Востока, сообщает Kazpravda.kz

Молодой человек давно известен своими трудами в области разгадывания головоломок, его конек – кубик Рубика. Авторское издание на английском языке посвящено описанию сложных алгоритмов выстраивания граней вращающегося в разных плоскостях кубика. Автор делает это простым и доступным языком, тем самым превращая обучение в увлекательное времяпрепровождение.

Книга выпущена международным издательством Austin Macauley Publishers и вышла на рынки США, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара и Иордании. Она доступна как в крупнейших книжных офлайн-сетях, так и онлайн-платформах: Amazon и Barnes & Noble.

Как рассказали кураторы проекта, жанр The Cube Adventure можно сравнить с приключенческим повествованием, которое позволяет читателям не только учиться собирать головоломку, но буквально участвовать в квесте.

Акбар с детства интересовался математикой и логикой. Кубик Рубика стал для него символом того, что любая задача решаема, если подходить к ней системно. Ментором для молодого человека с самого детства стала мама Лаура Сапа – карьерный коуч для подростков, преподаватель Murdoch University Dubai, кандидат Doctor of Business Administration (Великобритания). 

На внутреннем рынке свой креативный продукт Акбар представил 7 лет назад. Тогда же стало известно, что средства, полученные от тиража, участвовали в благотворительности.

 

 

#книга #кубик рубика

