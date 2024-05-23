Школьника-героя Акана Акимжанова поздравили от имени главы МЧС

Столица
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Дана Аменова
Корреспондент

Спасатели высоко оценили подвиг подростка, спасшего жизнь ребенку, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане, в соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Чингиса Аринова, за проявленное мужество и самоотверженность был награжден учащийся 7 класса школы-гимназии № 31 Акан Акимжанов.

На школьном собрании начальник ДЧС Астаны Марат Кульдиков наградил Акана и его родителей благодарственными письмами министра по ЧС РК и вручил ценные подарки.

«Благодаря героическому подвигу Акана спасена человеческая жизнь. Если каждый гражданин, проявляя свое мужество и героизм, сможет прийти на помощь в трудную минуту, то он - настоящий спасатель. Выражаю благодарность родителям и коллективу школы за воспитание такого ребенка», – отметил начальник ДЧС города Марат Кульдиков.

Напомним, 20 мая, находясь во дворе многоэтажки в Астане, подросток увидел ребенка, висящего на перилах балкона на 4 этаже, и поспешил на помощь. Быстро поднялся на 4 этаж и снял с перил болтающегося в воздухе 5-летнего мальчика.

Также отважного школьника наградил аким столицы Женис Касымбек. 

#Астана #школьник #поздравление #ДЧС #МЧС #герой

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