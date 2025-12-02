Школьникам Темиртау подарили спортплощадки

Благотворительность
7
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Теперь у каждой школы в Темиртау, а их в городе 30, есть новые современные спортивные площадки: футбольные, бас­кетбольные и волейбольные поля, беговые дорожки, воркаут-зоны и хоккейные корты. Их в учебных заведениях обустроили по инициа­тиве общественного фонда «Қазақстан халқына». На реализацию этого проекта было направлено 2,4 млрд тенге.

Фото ОФ "Қазақстан халқына"

Один из спортивных объектов на днях открыли в средней школе № 8, где оборудовали футбольное поле, площадку для баскетбола и установили уличные тренажеры. Теперь здесь можно проводить не только уроки физкультуры, но и тренировки для детей, посещающих спортивные секции.

– Я рад, что в нашей школе появилась такая спортивная зона, – сказал тренер по киокушинкай-кан карате Нурсултан Хожамуратов. – Теперь дети смогут тренироваться сразу после уроков, им не нужно никуда ехать. Я сам окончил эту школу шесть лет назад. Вижу позитивные изменения, которые происходят в сфере образования, горжусь и радуюсь за молодое поколение. У ребят теперь есть все возможности для занятий спортом.

Добавим, что в Темиртау спортивные площадки, тренажеры, гимнастические комплексы дарят и особенным детям. В прошлом году благодаря поддержке фонда «Қазақстан халқына» их установили на территории школ-интернатов № 5 и № 8. На них было выделено 87,8 млн тенге.

В городе металлургов воплощаются в жизнь и другие благотворительные проекты. Один из них называется «Внедрение опыта лицеев «Білім-Инновация» в школах Карагандинской области». В его рамках современными кабинетами физики, химии и биологии обеспечили 86 школ региона, в числе которых 28 темиртауских. Сюда завезли лабораторное, дидактическое, интерактивное оборудование, а также компьютеры и мебель. Вместе с тем Международный общественный фонд «Білім-инновация» организовал для учителей курсы повышения квалификации и их дальнейшую менторскую поддержку.

Представители фонда «Қазақстан халқына» посетили одну из школ-участниц благотворительного проекта и увидели, как ученики пользуются новым оборудованием.

– Раньше на уроке биологии было скучно, а теперь стало интересно и многое более понятно, – считает старшеклассница Анель Ермаханова. – Можно сказать, этот предмет стал моим любимым.

Другой благотворительный проект, который реа­лизует в Темиртау фонд «Қазақстан халқына», затрагивает сферу дополнительного образования. В его рамках школа технического творчества «Детский технопарк» получила современное оборудование для лабораторий робототехники, беспилотного транспорта, искусственного интеллекта и телестудии на 222 млн тенге. Здесь удалось модернизировать десять действующих кружков и создать четыре новых. В результате в сферу технического творчества привлекли более 240 юных темиртаусцев.

Всего же в Карагандинской области новое оборудование для STEM-обучения получили семь организаций дополнительного образования. На их оснащение понадобилось более 700 млн тенге.

Отметим, что ОФ «Қазақстан халқына» призван решать реальные проблемы казахстанцев в ключевых сферах жизнедеятельности, на что в госбюджете порой не хватает средств.

#Темиртау #благотворительность #Қазақстан халқына

