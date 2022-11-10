Фото: пресс-служба Минпросвещения РК
Образование

Школьники будут сдавать экзамен по казахскому языку с пятого класса

Экзамен по предмету «Казахский язык» будут сдавать учащиеся 5-8, 10 классов. Такие изменения будут введены со следующего 2023-2024 учебного года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Казахстана.

Ранее экзамен по казахскому языку сдавали только ученики 9 и 11 классов. Они продолжат сдавать экзамен по данному предмету, уточнили в Минпросвещения.

Это предложение было озвучено на съезде учителей казахского языка и на встрече представителей ассоциации педагогов с участием министра просвещения.

«Экзамен по казахскому языку будет проводиться в письменной и устной форме. Оцениваться будут такие навыки, как аудирование, говорение, чтение, письмо. Задания экзамена будут составляться педагогами самостоятельно с соблюдением принципов академической честности.

Итоговые оценки по указанному предмету в 5-8, 10 классах будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки», – пояснили в ведомстве.

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