Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи

Изобретения,Технологии
19
Марина Демченко
специальный корреспондент

Они верят, что благодаря поддержке и сотрудничеству тысячи людей смогут вернуть себе главное - свой голос и свою личность, передает Каzpravda.kz

Фото предоставлены участниками проекта

- Я никогда раньше не задумывалась, что значит потерять голос. Мы настолько привыкаем к тому, что можем говорить, что воспринимаем это как должное. А потом осознаешь: для кого-то голос является мечтой, - говорит Сарсенбек Айзере - одна из основательниц проекта VoiceX.

Именно с этого началась история школьников из Назарбаев интеллектуальной школы города Астаны, которые поставили перед собой амбициозную цель: помочь тем, кто потерял голос из-за болезней или операций, и создать технологию, возвращающую возможность говорить.

Так родился проект VoiceX - устройство, которое улавливает микровибрации на шее и преобразует их в речь. Главная его особенность в том, что речь звучит естественно и максимально приближенно к настоящему голосу человека. Для этого используется машинное обучение: команда обучала систему на тысячах аудиозаписей и разработала собственный алгоритм, подбирающий тембр, интонацию и ритм речи. В отличие от существующих технологий, VoiceX не создает роботизированный синтетический звук, а возвращает настоящий голос человека.

Работа устройства проста для пользователя: достаточно загрузить в приложение аудиофайл со своим голосом до его потери, надеть устройство на шею, и оно начнет синтезировать речь в реальном времени. За этой простотой стоит сложная система: датчики фиксируют вибрации, алгоритмы распознают их и переводят в слова, а программа воспроизводит голос, максимально похожий на родной.

Ученики уверены, что голос является частью личности человека, и его потеря несет тяжелые последствия. Данные показывают, что до 20% людей в мире сталкиваются с нарушением голоса, а около 50% пациентов при этом испытывают депрессию и социальную изоляцию. Это подтверждает высокую социальную значимость проекта. Команда понимала, что VoiceX - не просто технология, она несет в себе характер и эмоции.

- С детства я занимаюсь вокалом, и голос для меня всегда был одной из важнейших частей жизни. Я не представляю, что значит потерять возможность петь или даже просто говорить. Именно поэтому я так близко восприняла идею проекта и захотела помочь людям вернуть голос, - делится Серик Жания.

В команде семь человек: основатели Айзере, Ажара, Жания и Бекжан, а также участники Мерей, Сункар и Аскар. Каждый внес свой вклад: одни работали над программированием и обучением модели, другие занимались дизайном и прототипами, кто-то отвечал за исследования и работу с экспертами.

- Когда я думаю о нашем проекте, меня вдохновляет мысль, что даже школьники способны создавать решения, которые реально меняют жизнь. Мы начинали с идей на бумаге, а теперь у нас есть прототип, который может вернуть голос человеку, - рассказывает Мирзабек Ажара.

Чтобы довести технологию до уровня медицинского устройства, ребята консультировались с профессорами USC и Stanford, а также с хирургами головы и шеи. Опыт специалистов помог усовершенствовать алгоритмы, сделать синтез более точным и приблизить проект к клинической практике. Сегодня VoiceX уже имеет несколько рабочих версий, и команда продолжает их дорабатывать, чтобы повысить качество звучания и надежность в реальных условиях.

Для всех участников проект значит гораздо больше, чем учебная работа. Это надежда на будущее, в котором технологии могут менять жизнь.

- Мы верим, что VoiceX станет шагом к миру, где каждый человек сможет говорить и быть услышанным. Для нас VoiceX - это про возвращение радости, общения и человеческих эмоций, - подчеркивают участники команды.

На данном этапе, проект VoiceX уже успел отличиться победами на нескольких соревнованиях, стал полуфиналистом престижного конкурса Samsung Solve for Tomorrow, получает поддержку от My Extra Lab и Samsung, а сейчас находится на стадии патентования.

#школьники #изобретение #голос

Популярное

Все
В Туркестане открыт гребной канал
Духовный центр Жетысу
В Мажилисе ­Парламента прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
Межэтнический диалог на страницах СМИ
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Стараться помочь каждому
В Алматы проводится второй этап дератизации
Сельское хозяйство – стратегический актив
Первый IQ Test Center
Новый взгляд на старые фасады
Карметкомбинат получил газ
Выстрелы в ночной степи
С упором на качество
О новых горизонтах ахметтану
Семья Дуйсебаевых: пятьсот лет учительства
Высшая награда для мастера
Высокие технологии – в производство, ИИ – в образование
Культура труда и неприятие иждивенчества
Работа для настоящих мужчин
Конкуренция за таланты резко обострится
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Началось возведение энергоблока
Apple презентовала iPhone 17
Началось строительство плодоконсервного завода
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Политические реформы и цифровой суверенитет
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Контуры будущего определены
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Уголовное дело завели на казахстанского блогера за призыв к убийству детей с аутизмом
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
На Кубе полный блэкаут
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Как изменились цены на жилье в Казахстане
День кино отмечают в Казахстане
Признание в любви
«Маскарад» в Шымкенте
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Саудиты потратят миллиард долларов на сталь для нового прое…
Шымкентский хакатон соберет талантливую молодежь
Искусственную руку создают студенты в Уральске
Apple презентовала iPhone 17

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]