Они верят, что благодаря поддержке и сотрудничеству тысячи людей смогут вернуть себе главное - свой голос и свою личность, передает Каzpravda.kz

Фото предоставлены участниками проекта

- Я никогда раньше не задумывалась, что значит потерять голос. Мы настолько привыкаем к тому, что можем говорить, что воспринимаем это как должное. А потом осознаешь: для кого-то голос является мечтой, - говорит Сарсенбек Айзере - одна из основательниц проекта VoiceX.

Именно с этого началась история школьников из Назарбаев интеллектуальной школы города Астаны, которые поставили перед собой амбициозную цель: помочь тем, кто потерял голос из-за болезней или операций, и создать технологию, возвращающую возможность говорить.

Так родился проект VoiceX - устройство, которое улавливает микровибрации на шее и преобразует их в речь. Главная его особенность в том, что речь звучит естественно и максимально приближенно к настоящему голосу человека. Для этого используется машинное обучение: команда обучала систему на тысячах аудиозаписей и разработала собственный алгоритм, подбирающий тембр, интонацию и ритм речи. В отличие от существующих технологий, VoiceX не создает роботизированный синтетический звук, а возвращает настоящий голос человека.

Работа устройства проста для пользователя: достаточно загрузить в приложение аудиофайл со своим голосом до его потери, надеть устройство на шею, и оно начнет синтезировать речь в реальном времени. За этой простотой стоит сложная система: датчики фиксируют вибрации, алгоритмы распознают их и переводят в слова, а программа воспроизводит голос, максимально похожий на родной.

Ученики уверены, что голос является частью личности человека, и его потеря несет тяжелые последствия. Данные показывают, что до 20% людей в мире сталкиваются с нарушением голоса, а около 50% пациентов при этом испытывают депрессию и социальную изоляцию. Это подтверждает высокую социальную значимость проекта. Команда понимала, что VoiceX - не просто технология, она несет в себе характер и эмоции.

- С детства я занимаюсь вокалом, и голос для меня всегда был одной из важнейших частей жизни. Я не представляю, что значит потерять возможность петь или даже просто говорить. Именно поэтому я так близко восприняла идею проекта и захотела помочь людям вернуть голос, - делится Серик Жания.

В команде семь человек: основатели Айзере, Ажара, Жания и Бекжан, а также участники Мерей, Сункар и Аскар. Каждый внес свой вклад: одни работали над программированием и обучением модели, другие занимались дизайном и прототипами, кто-то отвечал за исследования и работу с экспертами.

- Когда я думаю о нашем проекте, меня вдохновляет мысль, что даже школьники способны создавать решения, которые реально меняют жизнь. Мы начинали с идей на бумаге, а теперь у нас есть прототип, который может вернуть голос человеку, - рассказывает Мирзабек Ажара.

Чтобы довести технологию до уровня медицинского устройства, ребята консультировались с профессорами USC и Stanford, а также с хирургами головы и шеи. Опыт специалистов помог усовершенствовать алгоритмы, сделать синтез более точным и приблизить проект к клинической практике. Сегодня VoiceX уже имеет несколько рабочих версий, и команда продолжает их дорабатывать, чтобы повысить качество звучания и надежность в реальных условиях.

Для всех участников проект значит гораздо больше, чем учебная работа. Это надежда на будущее, в котором технологии могут менять жизнь.

- Мы верим, что VoiceX станет шагом к миру, где каждый человек сможет говорить и быть услышанным. Для нас VoiceX - это про возвращение радости, общения и человеческих эмоций, - подчеркивают участники команды.

На данном этапе, проект VoiceX уже успел отличиться победами на нескольких соревнованиях, стал полуфиналистом престижного конкурса Samsung Solve for Tomorrow, получает поддержку от My Extra Lab и Samsung, а сейчас находится на стадии патентования.