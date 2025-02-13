«Школьники вынуждены жить в аварийных интернатах из глины и соломы» – сенатор

Сенат,Образование
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Школьники Туркестанской области до сих пор сталкиваются с проблемами доступа к качественному образованию. Несмотря на строительство новых школ, в регионе по-прежнему актуален вопрос нехватки учебных заведений, аварийных школ и переполненных классов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проблемы учеников южного региона в своем депутатском запросе поднял сенатор Алишер Сатвалдиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

По информации депутата, в Сайрамском районе наблюдается острая нехватка учебных мест. В школе имени Бөкейхана, рассчитанной на 310 учеников, обучается 972 ребенка. В школе имени Жамбыла №41 в селе Карабулак при проектной мощности 600 человек учатся 1 428 учеников, а здание находится в аварийном состоянии.

«Особенно критическая ситуация сложилась в интернате №6, построенном еще в 1959 году, в котором не проводился капитальный ремонт. Здание интерната построено из глины, крыша покрыта соломенным слоем, а балки конструкции деформированы. В интернате обучается 180 детей из социально уязвимых слоев населения, многие из которых являются сиротами или выходцами из малообеспеченных семей. Учащиеся вынуждены жить в переполненных комнатах, не соответствующих санитарным нормам, где на 8-10 квадратных метрах размещается до 16-18 человек. Кроме того, столовая, баня и прачечная расположены в отдельных ветхих зданиях, находящихся в аварийном состоянии», – отметил депутат.

По мнению сенатора, для улучшения ситуации в регионе необходимо построить 12 школ. Для этого требуется 9,3 млрд тенге, что фактически эквивалентно стоимости строительства одной-двух «Комфортных школ».

В этой связи, Алишер Сатвалдиев призвал кабмин обратить первоочередное внимание на решение этого вопроса.

#проблема #школьники #сенатор #Алишер Сатвалдиев #интернаты

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