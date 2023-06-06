Школьница бесследно пропала в Жетысуской области

Полицейские Жетысуской области разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю Ербосын Айзере Канатбайкызы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

4 июня несовершеннолетняя ушла в неизвестном направлении из дома в селе Аулиеагаш Панфиловского района и до сих пор не вернулась.

Школьница была одета в черный свитер, темные джинсы и белые кроссовки.

Приметы подростка – среднего телосложения, карие глаза, волосы темные, длинные, ниже плеч.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении девочки, просят сообщить полиции региона по телефонам: +7 705 519 1021, +7 707 786 4630, +7 771 492 1007 либо 102.